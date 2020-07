Terry Crews es criticado por sugerir que el movimiento Black Lives Matter impondrá la "supremacía negra"

¡Diablos, señorito! Esta vez el famoso Terry Crews llevó sus posturas al extremo tras sugerir que el Black Lives Matter podría traer consigo una eventual “supremacía negra”, aparentemente nada diferente a la supremacía blanca que se vive en Estados Unidos y el resto del mundo. Sus últimos polémicos tuits han desatado la indignación en redes sociales y definitivamente esta vez no es pare menos. Muchos de los seguidores del actor están decepcionados por su llamado a la “igualdad”. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

No te puedes perder: Terry Crews causa polémica por criticar la adopción gay y luego se disculpa

El 2020 no podía ser más caótico con una pandemia de por medio, pero la situación se salió más de control cuando un hombre afroamericano llamada George Floyd fue víctima de la violencia policíaca y finalmente asesinado a manos de la autoridad. El indignante suceso quedó grabado en video y en las memorias de miles de personas de la comunidad afrodescendiente que han reavivado el movimiento Black Lives Matter. Hollywood no quedó exento de señalamientos racistas, y así como Lo Que El Viento Se Llevó - 94% pasó por una reevaluación de su contenido, algunos conocidos programas como Community y 30 Rock eliminaron episodios donde se hacían bromas bastante incorrectas.

Terry Crews no ha estado ajeno a la polémica y la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes en distintos sectores. Como un miembro de la industria cinematográfica, muchos asumirían que el actor conoce de primera fuente el racismo, por lo que empatizaría con el movimiento tal como conocidas figuras como Spike Lee. Sin embargo, el intérprete desató la polémica al sugerir que el Black Lives Matter podría desatar la “supremacía negra”, recientemente declarando que él planea unirse a las “buenas personas”, sin importa su raza o ideología:

Derrotar a la supremacía blanca sin los blancos crea la supremacía negra. La igualdad es la verdad. Nos guste o no, estamos todos juntos en esto.

Defeating White supremacy without White people creates Black supremacy. Equality is the truth.



Like it or not, we are all in this together. — terry crews (@terrycrews) June 7, 2020

¿Son todos los blancos malos? No. ¿Son buenos todos los negros? No. Conociendo esta realidad, mantengo mi decisión de unirme a buenas personas, sin importar la raza, el credo o la ideología. Dado el número de amenazas contra esta decisión, también decido morir en esta colina.

Are all white people bad?



No.



Are all black people good?



No.



Knowing this reality- I stand on my decision to unite with good people, no matter the race, creed or ideology.



Given the number of threats against this decision-



I also decide to die on this hill. — terry crews (@terrycrews) July 4, 2020

Esos mensajes del actor de Deadpool 2 - 85% dejaron bastante decepcionados a sus seguidores y amigos de la industria, quienes rápidamente contestaron a Crews y dejaron en claro que su sugerencia de una “supremacía negra” no es lo que se busca con las recientes manifestaciones:

También te recomendamos: Black Is King: álbum visual escrito y dirigido por Beyoncé llegará a Disney Plus

Te amo como amigo, hermano Terry. Pero no estoy de acuerdo contigo al 100%. No hay tal cosa como la Supremacía Negra. Esa es una táctica que usan los blancos racistas para contrarrestar nuestra rebelión a su horrible trato hacia nosotros. Se llama manipulación. El orgullo negro no es anti blanco.

I love you as a friend Brother Terry. But I disagree with you 100 %. No such thing as Black Supremacy. That is a tactic that Racist whites use to counteract our rebellion to their horrific treatment of us. It's called Gas lighting. Black pride isn't anti white. — godfrey (@GodfreyComedian) June 8, 2020

Cierto. También... Los buenos negros tienen muchas más posibilidades de ser pasados por alto para un trabajo, detenidos (¿asesinados?) por la policía, perfilados en público, legislados en contra, y más que los malos blancos. Más de una cosa puede ser verdad, Terry.

True.



Also...



Good black people have a far higher chance of being...

- overlooked for a job

- stopped (killed?!) by the police

- profiled in public

- legislated against

- and more

...than bad white people.



More than one thing can be true, Terry. — Graham Hackney (@ghackney78) July 4, 2020

¡Nadie dijo eso! ¡Sigues perdiendo el punto! ¡Sigues diciendo mierda al azar como si estuviéramos tratando de vengarnos y eliminar a los blancos! Simplemente no queremos morir cuando nos detengan por un boleto, o vayamos a la tienda, o mientras dormimos en nuestra propia casa. ¡Maldición!

Nobody said that!!! You just keep missing the point! You keep saying random shit like we out here trying to get revenge and eliminate white people! We just want to not die when we get pulled over for a ticket, or go to the store, or while sleeping in our own house. Damn! #BLM — Mamba’s#OneFan💜💛 (@tastysunshine73) July 4, 2020

Terry, todo esto revela al mundo que has pasado la mayor parte de tu vida sin contemplar nada y que has tenido tu primera epifanía. Lamentablemente para ti, fue una falsa epifanía. Has decidido morir en la colina de una falsa epifanía, y que así sea.

Terry, all this does is reveal to the world that you've spent the majority of your life not contemplating anything and you've had your first epiphany. Sadly for you, it was a false epiphany.



You've decided to die on the hill of a false epiphany, and so let it be. — Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) July 5, 2020

Estás perdiendo totalmente el punto. El problema no se trata de personas "buenas". Se trata de racismo. Más específicamente, racismo estructural. Políticas sociales y económicas que han desfavorecido a los afroamericanos y han tenido efectos duraderos. Busque líneas rojas y la factura GI.

You are totally missing the point. The issue is not about “good” people. It’s about racism. More specifically structural racism. Social and economic policies that have disadvantaged Black Americans and have had lasting effects. Look up redlining and the GI bill. — uché blackstock, md (@uche_blackstock) July 4, 2020

Terry, ¿quieres una galleta o algo? Sabemos que todas las personas blancas no son todas malas y todas las personas negras son buenas. Se trata de la brutalidad policial y la supremacía blanca, no de si las personas blancas son agradables o no.

Terry, do you want a cookie or something? We know that all white ppl are not all bad and all black ppl are good. This is about police brutality and white supremacy, not whether white ppl are nice or not. — She Got Peter Rican Hair!!!! (@proudfatima) July 4, 2020

Sin el duda el actor que se ha hecho famoso por su conocido meme de ¿Y Dónde Están las Rubias? - 15% evidencia su falta de conciencia al sugerir que el movimiento que busca reivindicar la posición y representación de las personas afrodescendientes en la sociedad pueda convertirse en una especie de “supremacía”, dado que omite cuestiones históricas importantes como el colonialismo, el racismo estructural y todos los momentos en que las personas caucásicas utilizaron su poder autoimpuesto para pasar sobre los derechos de los demás.

Ojalá que tal como sucedió con su polémica posición sobre las adopciones gays, Terry Crews reflexione sobre sus últimos comentarios. La próxima temporada de Brooklyn Nine-Nine, serie protagonizada por el actor, planea representar los acontecimientos en torno a George Floyd y su asesinato.

No te vayas sin leer: Amber Heard es destrozada en redes por publicar falsa fotografía en una protesta de Black Lives Matter