Spike Lee reniega de la bandera estadounidense y la compara con la esvástica nazi

Si hay alguien en la industria del cine Hollywoodense que ha demostrado tener ideales fuertes, y a veces controversiales, es el director Spike Lee (Malcolm X - 91%, Jungle Fever - 81%, She's Gotta Have It - 93%). Como en la ceremonia del año pasado de los Premios de la Academia, en la que intentó dejar el recinto porque no fue del todo de su agrado que Green Book: Una Amistad sin Fronteras - 78% ganara a mejor película. Por otra parte, sus declaraciones, comentarios y películas, siempre han llevado un mensaje contundente y político en favor de las personas afroamericanas, quienes han sufrido racismo durante muchos años. El más reciente de sus comentarios tiene que ver con el llamado a eliminar estatuas e iconografía que conmemoran los Estados Confederados de América.

Si algo tienen los estadounidenses, es un profundo sentimiento patriótico. Su bandera, sus estatuas y sus símbolos son motivo de orgullo para más de uno. Sin embargo, el director de 5 Sangres - 100% no se siente representado por estos lábaros patrios, así que está de acuerdo en que sean tirados durante las protestas y comparó su sentir hacia la bandera de Estados Unidos como lo que los judíos sienten por los símbolos nazis. Así lo dejó saber en una reciente entrevista en el marco del nuevo episodio del Black List Podcast, presentado por el cofundador de Black List Franklin Leonard y la directora comunitaria de Black List Kate Hagen:

Al diablo con esa bandera. Esa bandera, para mí, [me hace sentir] de la misma manera que mis hermanos y hermanas judíos se sienten acerca de la esvástica ... Y las malditas estatuas de la confederación tienen que ser tiradas.

El tema de las estatuas y la bandera salió a colación durante el podcast, en el que se hablaba sobre el trabajo fílmico del director, que como se mencionó en líneas anteriores siempre tiene una agenda política dura, y se concentraron en hablar de El Infiltrado del KKKlan - 85% y su escena de apertura en la que se puede ver una bandera confederada, mientras suena de fondo ‘Gone with the Wind’ para después dar paso a un discurso de supremacía blanca por parte del personaje interpretado por Alec Baldwin.

Aunado a esto, el panorama que permea en la sociedad estadounidense es delicado. A medida que las protestas de Black Lives Matter continúan en los Estados Unidos luego de los asesinatos de George Floyd, Rayshard Brooks y otros innumerables afroamericanos a manos de las fuerzas policiacas, el uso de la iconografía confederada está siendo reexaminado. Se han eliminado algunas estatuas de figuras históricas racistas en todo el país. La conversación salió a propósito de la cinta de Lee, Haz Lo Correcto - 92%, que cumple 31 años en julio y culmina con un motín tras el asesinato de un hombre negro por un oficial de policía.

Es como si la película se hubiera hecho ayer. Entonces, hay dos formas de pensarlo. Que sigue siendo un caso aislado. Aún es nuevo. Y luego también, que los negros siguen siendo asesinados [y] muriendo. Si has visto la película, ¿cómo puedes no pensar automáticamente en Eric Garner y luego en George Floyd?

Por otra parte, el director hizo hincapié en cómo los estadounidenses de tez blanca se han unido a la lucha en contra del racismo:

Nunca se trató de cómo [las personas negras] responden. Se trata de cómo responden nuestras hermanas y hermanos blancos. ¿Y has estado viendo CNN como yo? La gente marcha por toda la Tierra de Dios cantando, gritando [y] gritando 'Las vidas negras importan', y no son negros ... Esa es la gran diferencia. Ves una generación joven de mis hermanos y hermanas blancos [y] están ahí afuera… Los blancos marchan en Salt Lake City [y] Des Moines, Iowa, donde no hay negros.

