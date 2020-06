Piratas del Caribe: Fans exigen a Disney que incluya a Johnny Depp en la nueva película con Margot Robbie

Piratas del Caribe es una de las franquicias más exitosas de la pantalla grande y todavía cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. Su última entrega, Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar - 30%, se posicionó como un éxito de la cartelera en mayo de 2017, pero la marca ya está lista para regresar con una nueva aventura. The Hollywood Reporter informó hace algunos días que Margot Robbie será la nueva estrella de la saga, pero en redes sociales están apareciendo los reclamos de fans de Johnny Depp, quienes defienden al actor por quedar fuera del proyecto.

Johnny Depp apareció en Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% como el Capitán Jack Sparrow, personaje que se convertiría en uno de los más relevantes de toda su carrera. Los fanáticos colocaron al buen Jack en un pedestal por su carisma, ingenio y algo de torpeza. Ahora, casi 17 años después, el pirata sigue siendo objeto de culto entre los seguidores de la marca. Johnny Depp quedó fuera de la nueva película y muchos usuarios de las redes sociales han aparecido en escena para defenderlo.

Los últimos años han sido complicados para Johnny. Fue acusado de violencia doméstica por su ex-esposa, Amber Heard, hecho que durante un largo tiempo arruinó su reputación y le quitó papales en algunas películas. De un día para otro nadie quiso saber de Depp por su fama de abusador, sin embargo, en meses más recientes se ha insinuado que Heard mintió desde el inicio y que en realidad ella aportó con mucha violencia al matrimonio. El caso todavía es una montaña rusa de incertidumbres.

A través de Twitter, fans de Johnny Depp aseguran que una película de Piratas del Caribe sin Jack Sparrow no tendrá éxito. No tienen nada en contra de Margot Robbie, pero consideran que no incluirlo en la producción es una injusticia cometida por Disney. Su argumento principal es que la empresa del ratón no le está dando el apoyo necesario a una verdadera víctima de violencia doméstica y eso es injusto.

A continuación te presentamos algunas de las publicaciones hechas por fans en defensa de Johnny Depp.

Es simple ... si la nueva película de Piratas del Caribe no tiene al Capitán Jack Sparrow, ni a Johnny Depp, no lo veré.

It’s simple .. if the new Pirates of the Caribbean movie has no Captain Jack Sparrow, no Johnny Depp, I’m not watching it 🤚🏼 — Willy Wonka Tiktok (@WonkaTiktok) June 26, 2020

¡Muy feliz por Margot Robbie en su llegada a la película de Piratas del Caribe! ¡Ella lo hará genial! ¿Pero podemos estar de acuerdo en que Johnny Depp todavía debería interpretar a Jack Sparrow porque su mentirosa ex-esposa inventa historias sobre haber sido abusada y casi arruinó su vida? ¿Comprenden?

Very happy for Margot Robbie on landing the Pirates of the Caribbean movie! She’s gonna kill it!



But can we agree that Johnny Depp should still play Jack Sparrow because his lying ass ex wife fabricated stories about being abused and almost ruined his life?



Savvy? — Vincent Marcus (@VincentMarcus) June 26, 2020

Disney: ¡Tenemos la nueva película de Piratas del Caribe! Fans: ¿Johnny Depp aparece como el Capitán Jack Sparrow? Disney: No. Pero tenemos a Margot Robbie. Fans: *Cállate, a nadie le importa. Regresa a tu lugar, basura*.

Disney: We have the new Pirates of the Caribbean movie!



Fans: Is Johnny Depp in it as Captain Jack Sparrow?



Disney: No. But we got Margot Robbie an‐



Fans:#PiratesoftheCaribbean pic.twitter.com/csMXMJUenv — Token Media, Incorporated (@ItMeT0ken) June 27, 2020

Tan solo la última semana Johnny Depp hizo una visita virtual a un hospital como el Capitán Jack Sparrow, ¿y ahora Disney hace esto? Johnny Depp es Piratas del Caribe. ¡Dénle esa magia de regreso! #SinJohnnyNoHayPiratas.

JUST LAST WEEK JOHNNY DEPP MADE A VIRTUAL HOSPITAL VISIT AS CAPTAIN JACK SPARROW AND NOW DISNEY DOES THIS???

JOHNNY DEPP IS PIRATES OF THE CARIBBEAN

GIVE HIM THIS MAGIC BACK!!!#nojohnnynopirates pic.twitter.com/KtOfqeqVqF — Support Johnny Depp (@MyGrindelwald) June 26, 2020

Antes de que Twitter se incline a pensar en que las personas están en contra de la nueva película de Piratas del Caribe porque ‘odian a las mujeres’ o algo así... no. Johnny Depp es una víctima de violencia doméstica y perdió a Jack Sparrow debido a falsas acusaciones de su abusadora. Esta es la manera de Disney de decir ‘vete a la mierda’.

Before Twitter spins it as people being against the new Pirates of the Caribbean because they “hate women” or something... no.



Johnny Depp is a domestic violence victim and lost Jack Sparrow because of false allegations from his abuser.



This is Disneys way of saying “fuck you.” — Fantastic Leak (@fantasticleak16) June 27, 2020

Johnny Depp fue nominado a un Oscar por el Capitán Jack Sparrow. Pero sí... imaginemos que no es valioso para la historia cinematográfica y robemos más de él.

Johnny Depp was nominated for an Oscar for Captain Jack Sparrow. But yeah... let's pretend he's not valuable to cinematic history and rob us of more of him. #NoJohnnyNoPirates pic.twitter.com/Ut4WAebTja — Katie #IBelieveHim (@Deppoholic) June 28, 2020

Escucha Disney: Johnny Depp es la razón por la cual Piratas del Caribe tuvo éxito. Dio vida a Jack Sparrow y creó un personaje increíble debido a su talento. Y al no contratarlo no solo perderás dinero y admiradores, sino que desacreditarás a una víctima de violencia doméstica.

Listen disney: Johnny Depp is the reason POTC had success. He gave Jack Sparrow life and created an amazing character because of his TALENT. And by not casting him you're not only gonna lose money and fans, but you're discrediting a domestic violence victim. #NoJohnnyNoPirates pic.twitter.com/WaTnt8S8ft — Lisa 🦋 (@lisamazzariol) June 27, 2020

No se trata de Margot Robbie. Se trata de que Johnny Depp pierda su icónico papel como el Capitán Jack Sparrow porque Amber Heard lo acusó falsamente de abuso... ella abusó de él. A pesar de esto, continúa visitando a niños enfermos, como Jack Sparrow, para animarlos. Johnny merece algo mejor.

It's not about Margot Robbie. It's about Johnny Depp losing his iconic Captain Jack Sparrow role because Amber Heard falsely accused him of abuse.

...she abused him.

Despite this, he continues visiting sick children, as Jack Sparrow, to cheer them up.

Johnny deserves better. — Aurora | #BlackLivesMatter (@MsAuroraGilmore) June 26, 2020

Johnny Depp es más que su papel como Jack Sparrow. Estará perfectamente bien sin Piratas del Caribe, sin embargo, Piratas del Caribe sufrirá sin él.

Johnny Depp is more than his role as Jack Sparrow. He’ll be perfectly fine without Pirates Of The Caribbean, however Pirates Of The Caribbean will suffer without him. — Strawberry Fields. (@sunflxwervolsix) June 27, 2020

