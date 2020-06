Johnny Depp ocultó mensajes donde le pedía drogas a su asistente en la fecha en que Amber Heard lo acusa de violencia

Hollywood y sus escándalos, la interminable batalla legal entre Johnny Depp contra los que intentaron dañar su imagen cuando se le acusó de ser un “golpeador de mujeres”, por poco es desechada luego de que el periódico The Sun hizo saber al tribunal algo muy importante: no se tomaron en cuenta unos mensajes de texto del actor y su asistente, mismos en los que le solicita drogas justo cuando se encontraba en Australia al lado de su ex esposa Amber Heard. A pesar de que el medio comunicativo solicitó que el caso fuera desechado por omitir esta valiosa prueba, el juez dictaminó que el intérprete no había cumplido del todo con sus obligaciones, pero por el momento la demanda eliminada. ¡Buena ésa, Capitán Sparrow!

Es un conocido hecho para la audiencia y los miembros de la industria cinematográfica que el actor de Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86% leva años lidiando con su adicción al alcohol y las drogas. Durante varias entrevistas el intérprete ha sido franco sobre sus adicciones, mismas que atribuye a la presión de ser famoso y a la sensación de no poder ser él mismo cuando estaba solo, al menos que hubiera sustancias de las cuales pudiera abusar. En 2005 le dijo a la revista Rolling Stone “pasé años envenándome a mí mismo”.

El pasado jueves un representante legal de News Group Newspapers solicitó al juez que lleva el caso de difamación de Johnny Depp contra el periódico, que rechazara los reclamos del actor dado que no había presentado una prueba que es conocida como “textos de drogas de Australia”. Estos mensajes intercambiados entre el protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% y su asistente Nathan Holmes, fueron enviados a principios de 2015, poco antes de un presunto incidente en dicho país que ha sido descrito por Amber Heard como “una prueba de tres días de agresiones físicas”.

De acuerdo con The Guardian, los mensajes de texto prueban que el actor de El Joven Manos de Tijera - 91% intentó obtener drogas durante su viaje a Australia, de las cuales se puede nombrar MDMA y cocaína. En algunos se puede leer que Depp le pide a su asistente “más píldoras felices”, así como afirma que está en “muy mal estado” y le pide a Holmes no decirle a nadie.

A pesar de que la defensa de The Sun intentó que el juez desestimara el caso por la falta del intérprete, este lunes por la mañana la sentencia fue que el actor “no había cumplido completamente con [su] obligación" de revelar documentos. Sin embargo, el tribunal se negó a eliminar el caso de inmediato y continuará escuchando solicitudes.

David Sherborne, el abogado que representa al actor, le dijo a la corte durante la audiencia remota que el impacto en el caso tras este incidente había sido muy limitado. No obstante, agregó que es de vital importancia que la audiencia se pueda llevar a cabo la próxima semana para que su cliente pueda reivindicar su reputación y aseguró que "castigar a [Depp] dando el paso draconiano de eliminar [el caso] sería totalmente desproporcionado".

El protagonista de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48% demandó a la editora de The Sun, News Group Newspapers, y al editor ejecutivo Dan Wootton por un artículo de 2018 donde se afirmaba que violentó a la actriz de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Aquaman - 73% e incluso se le llamaba “golpeador de mujeres”. Durante mucho tiempo Amber Heard recibió el apoyo de muchas personas y de alguna forma se circunscribió al movimiento #MeToo; sin embargo, las declaraciones de la actriz también han sido reevaluadas por la mirada pública luego de que se revelaran unos audios donde la intérprete acepta haber golpeado a su ex marido y asegura que “no se puede controlar”.

Por el momento es difícil saber cuál de las dos partes tiene la razón en este conflicto, aunque definitivamente ambos han presentado varias inconsistencias que ya están agotando al público.

