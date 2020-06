The Walking Dead: Actor esperaba una reacción violenta después de asesinar a uno de los favoritos del show

Aceptémoslo, hubo un tiempo en el que todos estábamos entusiasmados con las entregas semanales de la alguna vez adorada The Walking Dead - %. No es que la serie haya dejado de tener fans actualmente, pero es un hecho que con el transcurso de los años y los nuevos arcos argumentales, muchos seguidores han decidido apartarse del programa. La ex estrella del show, David Morrissey (El Gobernador), recordó uno de los momentos más tristes en la historia de la serie: cuando su personaje asesinó a Hershel Greene (Scott Wilson) en la cuarta temporada. ¿Sacamos los pañuelos?

Viajemos al pasado para recordar por qué la cuarta temporada de The Walking Dead - 89% fue quizás la última entrega interesante de la serie. Por lo menos, una de las más coherentes. En dicho arco argumental, nuestro querido grupo de sobrevivientes parece estarse adaptando a la nueva vida dentro de la prisión, que de alguna forma se ha convertido en el hogar que tanto necesitaban en medio del mundo post-apocalíptico inundado de zombies. El Gobernador hizo su último movimiento al final de la tercera entrega, por lo que ahora se encuentra desaparecido y algunos, sobre todo Michoone (Danai Gurira), no se sienten seguros con la posibilidad de que este sádico hombre ande rondando por allí.

Tal como estaba previsto, El Gobernador adopta una nueva identidad (incluso un parche) y ahora lidera un nuevo grupo que porta todo un arsenal de armas. La sed de venganza continúa, y en el episodio ocho de la cuarta temporada, el personaje interpretado por David Morrisey captura a Michonne y Hershel y desafía a Rick (Andrew Lincoln) al mismo tiempo. Nadie se lo esperaba, pero el sádico antagonista termina por decapitar al apacible granjero utilizando la katana de su compañera, en uno de los momentos más memorables de todo el show. Durante un panel virtual de Wizard Wold, el actor recordó el momento que recibió el guión y anticipó que después de ese capítulo no podría volver al supermercado (vía ComicBook):

Recuerdo cuando recibí el guión por primera vez, y leí que mataría a Hershel, pensé, 'Oh, ir a Whole Foods va a ser difícil'.

Si bien Morrisey interpretó a uno de los personajes más atroces del show, el actor reveló durante la misma conversación que no se atreve a juzgar a su personaje, cuya desoladora historia fue desarrollada durante la segunda y tercera temporada del programa. Definitivamente no había redención para El Gobernador, quien también murió en el episodio ocho de la cuarta temporada. No obstante, el actor que lo interpretó durante varias entregas, está seguro de que el antagonista tenía sus propios motivos:

Lo importante que creo, como actor, es que nunca juzgas a tus personajes. Así que nunca te dices a ti mismo, 'Este es un mal hombre'. Porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo por, piensas, la buena razón. Es un hombre que tiene un pueblo que está protegiendo, que hará todo lo posible para proteger ese pueblo, y se convencerá a sí mismo de que son por las razones correctas. Entonces haría cosas que eran horribles, impactantes, sádicas, pero en su cabeza, son por las razones correctas. Así que nunca comentas sobre tu propio personaje.

A pesar de que la animosidad por los zombies parece haberse apagado hace un buen tiempo, tal parece que sólo es cuestión de perspectiva. Un recurso que lucía agotado, demostró estar más fuerte que nunca en Estación Zombie: Tren a Busan - 95%, película coreana que está por presentar su segunda parte Estación Zombie 2: Península en la próxima entrega del Festival de Cannes.

Por otro lado, la noticia de que The Last Of Us, el famoso videojuego que este año lanzará su continuación, tendrá una próxima adaptación a la pantalla chica bajo la autoría de HBO, revivió los ánimos de los que adoran patearle el trasero a unos cuantos muertos vivientes. Todavía nos queda mucho más que ver sobre zombies, aunque no sean precisamente los de The Walking Dead.

