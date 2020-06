Ron Perlman no ha perdido la esperanza de hacer Hellboy 3 con Guillermo del Toro

En 2017 los fanáticos de las dos primeras películas de Hellboy recibieron la triste noticia de que no habría una conclusión para la trilogía de Guillermo del Toro (El Laberinto del Fauno - 95%, La Cumbre Escarlata - 71%, La Forma Del Agua - 92%) estelarizada por Ron Perlman (Quest for Fire - 83%, La Ciudad de los Niños Perdidos - 80%, Alien: La Resurrección - 54%), pero eso no solo fue doloroso para los fanáticos, también el cineasta y el actor expresaron su decepción y resignación. Sin embargo, Perlman reveló en una reciente entrevista que no ha perdido por completo la esperanza de que se realice la tercera película de Hellboy.

La razón por la que Hellboy 3 no sucedió es que el creador del personaje, Mike Mignola , quiso llevar la franquicia por otro camino diferente al de Del Toro, pues el director mexicano tomó libertades creativas al adaptar al antihéroe en la pantalla grande. Mignola preparó un reboot y se eligió a otro director para hacerse cargo de la producción; se esperaba que el resultado final fuera una cinta oscura y madura como Logan - 93%, pero al ser estrenada en cines fue destrozada por la crítica e ignorada por la audiencia, ya que fracasó estrepitosamente en taquilla.

El hecho de que Hellboy - 24% no fuera un éxito sepultó todas las ambiciones de convertir el reboot en una nueva saga, eso tal vez haya provocado que en Perlman resurgiera la esperanza de que Hellboy 3 se convierta en realidad en algún momento. No es algo imposible, recordemos que Terminator: Destino Oculto - 62% ignoró las secuelas de Terminator 2: El Juicio Final - 92%, o Halloween - 92%, que ignoró todas las secuelas de la cinta original.

Comic Book habló con Perlman hace poco sobre su nueva película, Run With the Hunted, y durante la conversación salió el tema de Hellboy 3; aunque el actor no cree que sea muy probable que suceda, tiene una esperanza en el fondo de su corazón:

Siempre hay una pequeña brasa, que vive en lo más profundo de mí, que dice que tal vez algún día Guillermo se despierte y diga: '¿Sabes qué? Al diablo, tenemos que terminar esta trilogía’. ¿Es realista? Realmente no. Pero ahí es donde estábamos, a una película de terminar. Pero luego, cada vez que veo cuán ocupado está y en qué se está involucrando, no parece que sea realista. Parece que nunca va a suceder, pero eso no me impide vivir con esperanza.

Poco antes, Perlman habló con Comic Book Movie y reveló que tuvo la oportunidad de participar en el reboot pero decidió no hacerlo porque la única versión de Hellboy realmente importante para él es la de su amigo Guillermo del Toro.

David Harbour (Stranger Things - 76%, Misión de Rescate - 82%, Black Widow), quien protagonizó el reboot de Hellboy, parecía muy entusiasmado cuando se anunció el proyecto y cuando estaba en producción; en entrevistas dijo que la película sería tan buena como Logan y Deadpool - 84%, pero después del enorme fracaso en taquilla, se dio cuenta que el error desde el principio fue que los fans querían Hellboy 3 y no un reboot. Estas fueron sus palabras durante una transmisión en vivo en Instagram (vía ScreenRant):

Pienso que falló antes de comenzar el rodaje porque creo que la gente no quería que hiciéramos la película y [...] Guillermo del Toro y Ron Perlman crearon esta cosa icónica que pensamos que podría reinventarse y luego, ciertamente, lo que se escuchaba en Internet era ‘No queremos que toques esto’. Y luego hicimos una película que creo que es divertida y creo que tuvo sus problemas, pero fue una película divertida y la gente estaba muy en contra y tienen derecho a estarlo, pero aprendí mi lección de muchas maneras diferentes.

