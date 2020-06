Piratas del Caribe: Margot Robbie será la protagonista de la nueva película

Pues tenían la razón todos esos rumores de que la siguiente película de Piratas del Caribe sería liderada por un personaje femenino. Había mucha especulación sobre quién sería la elegida para revivir la franquicia que comenzó Johnny Depp y ahora se ha confirmado que el casting ha quedado con Margot Robbie, estrella de acción y actriz nominada al Óscar, quien se vuelve a poner al centro de una gran franquicia del cine.

The Hollywood Reporter reveló que Margot Robbie será la estrella de esta nueva película de Piratas del Caribe. El filme será otro separado del reboot que sigue desarrollando el director Craig Mazin, creador de Chernobyl - 92%. Esta película será escrita por Christina Hodson, frecuente colaboradora de la actriz que da vida a Harley Quinn en el DCEU y con quien desarrolló el libreto de su más reciente proyecto: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%.

Pese a esto, el reporte asegura que la película no será un spin off, sino que simplemente pertenecerá a la franquicia. De momento, se desconocen detalles sobre la trama. Rumores sobre el posible cambio de dirección en la saga con una mujer a cargo ya habían sido mencionados desde que en Disneyland, recientemente había revelado a un personaje femenino como el pirata de la atracción inspirada en esta serie de producciones, las cuales no habían estado dando buenos resultados.

Depp no aparecerá en estas películas hasta donde se sabe. Y dado que se dice que no será un spin off de alguna de las cintas que la anteceden, tampoco es posible especular sobre si ya hemos conocido o visto en cualquier medida a la pirata que Robbie va a interpretar en este nuevo filme. Aunque la trilogía de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte - 54% y Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo - 45% tuvieron una buena recpeción, las otras dos no hicieron más que abrir el paso a reboots y, como ahora, spin offs que no son spin offs, supuestamente.

Robbie es una de las actrices que más se ha consolidado en Hollywood en la última década. La actriz no sólo ha conseguido reconocimiento, por filmes que ella misma produce, sino que también ha sido destacada como estrella de acción. Más recientemente pasó así con Aves De Presa, en la que retomó el papel de la psicópata Harley Quinn. Ese personaje es todavía un importante compromiso para ella, pues lo retomará en The Suicide Squad y en otra cinta en solitario que está en desarrollo.

Hodson es también una de las libretistas más en demanda por los estudios. Ella escribió Bumblebee - 95%, además de las aventuras del equipo de heroínas de DC, y ha sido también contratada para trabajar en la película de Flash, junto al director Andy Muschietti, quien la realizará. Por si eso fuera poco, también está desarrollando un spin off femenino para Sony con personajes de Spider-Man. Así que no sorprende que ahora Disney la haya enlistado para el navegar por el mar del Caribe.

De momento, la nueva película de Piratas del Caribe sigue en sus etapas de desarrollo más tempranas. Lo que es un hecho es que podemos esperar que Robbie retome la saga. Con ella como protagonista, es cuestión de tiempo hasta que una director se sume a la producción y tengas más noticias o por lo menos un año tentativo para esperar el regreso de los criminales de mar a las pantallas de cine.

