Fans piden que Michelle Pfeiffer regrese como Gatúbela en The Flash

Michael Keaton ha provocado revuelo en redes sociales desde que se anunció su posible regreso a la pantalla grande como Batman en el marco de la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti. Esta, aún no confirmada, inclusión está emocionando de más a los fanáticos quienes ya han estado creando teorías sobre cómo llegará el actor a la película, y otros han hecho uso de las redes sociales para solicitar que Michelle Pfeiffer también vuelva como Gatubela, alegando que el Batman de Keaton no puede estar sin este personaje.

En 1992 el excéntrico director, Tim Burton, reunió a Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Hambre de Poder - 83%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%e) y a Pfeiffer (La Edad de la Inocencia - 80%, Caracortada - 84%, Mentes Peligrosas - 100%) en la película Batman Regresa - 81%, con Michelle interpretando a la antiheroína de Ciudad Gótica. Ahora que Batman está a punto de regresar, los fans consideran justo y necesario que también lo haga Catwoman, así que han comenzado a llenar Twitter de comentarios alegando que la actriz sigue teniendo lo necesario para interpretar al personaje:

Ahora que están trayendo de vuelta a Michael Keaton para Flashpoint me gustaría destacar que Michelle Pfeiffer no ha perdido el toque

Si Keaton está de vuelta como #Batman, bueno, entonces Michelle Pfeiffer tiene que volver como #Catwoman ?

Si Michael Keaton regresa como Batman, eso significa que Michelle Pfeiffer puede regresar como Catwoman y Uma Thurman puede regresar como Poison Ivy

Están tan nostálgicos por la década de 1980 que ahora están trayendo a mi favorito @MichaelKeaton como Batman después de décadas. Entonces también traigan a #MichellePfeiffer de regreso como Catwoman.

Solo voy a actualizar desesperadamente mi feed todos los días hasta que anuncien que Michelle Pfeiffer regresará junto a Michael Keaton. Por favor, hagan que esto suceda WB.

Todos estamos pensando "TRAIGAN TAMBIÉN A LA CATWOMAN DE MICHELLE PFEIFFER", ¿verdad?

Michelle Pfeiffer ha dicho muchas veces que Catwoman era uno de sus papeles favoritos para interpretar y que estaría dispuesta a hacerlo de nuevo, por lo que sería un error no llamarla.

No puedes tener a Michael Keaton como Batman sin Michelle Pfeiffer como Catwoman

Tal como replican algunos de los tuits, la actriz de 62 años, ha recalcado en más de una ocasión que haber trabajado con el director de El Joven Manos de Tijera - 91% y haberse puesto en la piel de la antiheroína ha sido de los momentos más divertidos de su carrera, uno que volvería a repetir, sólo que si regresara no sometería a su cuerpo a un intenso entrenamiento, así lo dijo para Variety en 2017:

Era todo Tim Burton. Fue capaz de traer esta profundidad y oscuridad y agregarle humor.

Durante los últimos años, la actriz no ha sido ajena a grandes producciones hollywoodenses. Tan sólo el año pasado representó a la villana de la película Maléfica: Dueña del Mal - 40%, en la cual compartió escena con Angelina Jolie y Elle Fanning. En cuanto al mundo de héroes y cómics tampoco es una desconocida, ya que apareció en el marco de Universo Cinematográfico de Marvel en la cinta Ant-Man and the Wasp - 85% como la Avispa original.

El que sea parte de Marvel Studios no es un impedimento para que se incorpore también a Flashpoint. El mismo Michael Keaton hizo su aparición como El Buitre en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, y todo apunta a que repetirá este papel en Morbius junto a Jared Leto.

Los seguidores están más que fascinados con la idea de que Gatúbela regrese, la actriz podría estar dispuesta a hacerlo, sólo falta que Warner se decida. Mientras tanto, quien tiene el papel asegurado es la actriz Zoë Kravitz.

