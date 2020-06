Michael Keaton podría regresar como Batman para otras películas además de The Flash

DC está robándose la atención de los fanáticos en esta cuarentena. Muchas han sido las revelaciones de lo que el estudio Warner podría tener preparado para los héroes de DC Cómics, pero estas noticias, como la posible inclusión de Michael Keaton, (Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%, Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%) han dejado espacio para las especulaciones y los rumores, los cuales se esparcen rápidamente en internet. Por lo que ahora se piensa que, de lograr concretarse la inclusión del actor de Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91% a The Flash, esto podría dar pie a que no sólo sea esa película en la que participe, sino que haya oportunidad de expandir su estadía en otras cintas.

Te podría interesar: Flashpoint: Michael Keaton será Batman en la película con Ezra Miller

Se puede poner en duda la veracidad de los rumores que se esparcen en Internet o que vienen de “fuentes cercanas a los proyectos”. No obstante, no está de más darles un poco de crédito, sobre todo cuando un año después de ser lanzados se acercan cada vez más a la verdad. Sobre esta línea, se ha retomado el anuncio que hizo We Got This Covered sobre el regreso de Michael Keaton como Batman, un suceso que si bien todavía no está del todo concretado ya se le está dando seguimiento, de acuerdo con la información que recabó The Wrap esta semana.

En su momento se dijo que Keaton estaba siendo considerado para representar a viejo Bruce Wayne en una película de Batman Beyond, pero que la idea no había terminado de interesar del todo. No obstante, ahora que su inclusión a The Flash está más cerca, se podría aprovechar esta nueva vertiente para incluir a Batman Beyond dentro de los planes, las palabras del periodista de We Got This Covered fueron:

Cuando las fuentes de Hollywood revelaron que Michael Keaton estaba en conversaciones para repetir su papel de Bruce Wayne en la próxima película de Flash y posiblemente otros papeles en el DCEU, no era la primera vez que se discutía su regreso. Antes se consideró un Batman Beyond de acción en vivo, pero Warner Bros. sintió que no había suficiente interés para que lo aprobaran.

Te podría interesar: ¿Podría el lanzamiento del Snyder Cut restablecer los planes originales del DCEU?

Sin embargo, el panorama es un tanto diferente ahora. El regreso del Batman de Tim Burton causó furor en redes sociales y estuvo en tendencia desde que la noticia fue anunciada. A esto se le puede agregar que la nostalgia ha sido el pan de cada de día de las grandes producciones de Hollywood, tratando así de atraer a las audiencias que crecieron con ciertos personajes, al respecto salió a relucir el trabajo que HBO MAX está desarrollando para su plataforma sugiriendo que esta compañía está ávida por promover todos los contenidos que otras plataformas han rechazado, como el corte de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%) o la versión extendida de Los 4 Fantásticos - 9%:

…La nostalgia de los 90, que está a punto de florecer en el futuro cercano. No solo eso, sino que es otra forma de expandir la historia de Batman con gran éxito, especialmente si HBO Max está hambriento de contenido. AT&T está bastante entusiasmado con el bullicio comercial y de redes sociales que Keaton en Batman Beyond podría generar para HBO Max. Solo el tiempo dirá si Keaton está igualmente entusiasmado con la idea.

Hasta ahora hay que recordar que Keaton sólo está en pláticas y al final del día las negociaciones podrían venirse abajo, sobre todo ahora que hay tanta especulación mediática al respecto de su regreso como Batman. Tal como dicen los rumores, sólo el tiempo dirá qué es exactamente lo que el estudio tiene planeado, pero tal parece que es algo grande, digno de competir con su archirrival Marvel Studios. Están sacando todas sus cartas para jugar esta batalla que perdieron con su anterior y fallido DCEU.

No te vayas sin leer: DC anuncia FanDome, nueva convención virtual para sus fans