Se reabre caso contra Guillermo del Toro por presunto plagio de La Forma del Agua

La Forma Del Agua - 92% fue una de las cintas más populares en 2017. Guillermo del Toro se llevó a casa los Óscar a Mejor Película y Mejor Director, conquistando la temporada de premios. En México fue recibido como un héroe y en Guadalajara se popularizaron sus conferencias magistrales durante algunos días. Pero no todo fue bueno para el director tapatío, pues una demanda se presentó a principios de 2018 por aparentemente plagiar Let Me Hear Your Whisper, obra que relata la historia de una mujer de limpieza, quien se entabla una amistad con un delfín al que decide salvar liberándolo en un río. Años después, el juez retoma el caso.

La película de Guillermo del Toro toma lugar en 1963, en Estados Unidos. Ciertas instalaciones de gobierno albergan laboratorios secretos de alta seguridad, en los que científicos llevan a cabo diversas pruebas y experimentos sobre un extraño hombre pez. Por esos lugares se mueve Elisa, una trabajadora de limpieza muda que tras descubrir aquel secreto clasificado, comenzará a sentirse atraída por él, iniciando así una peculiar relación entre ambos. La pieza se encuentra cargada con el estilo único del mexicano, quien logró maravillar a la crítica con esta particular historia de amor y fantasía.

Pero el paso de La Forma del Agua por los reflectores del mundo también resultó caótico. La demanda impuesta por David Zindel en 2018, quien guarda los derechos de la obra de su padre, Let Me Hear You Whisper, resonó por todo el mundo y se convirtió en un breve escándalo para el mexicano. En su momento se desestimó el caso, sin embargo, regresa con fuerza en vista de no se incluyó la opinión de especialistas externos en la demanda.

Percy Anderson, juez de California que manejó el caso en 2018, desestimó las pruebas en contra de Guillermo del Toro y Fox Searchlight, sin embargo, en el aire quedaron algunas posibilidades para reabrir el tema, hecho que Zindel ha logrado sin pensarlo dos veces. Anderson concluyó en aquel años que: “La Corte encontró que estos dos trabajos exploran temas diferentes. Aunque ambos trabajos incluyen el tema de ser más de las apariencias y el verdadero carácter de las personas, no muestra una similitud sustancial”.

Ante la reapertura, es probable que Zindel vuelva con armas mayores y un gran dolor de cabeza para el cineasta. Por su parte, Guillermo declaró para Deadline en 2018 que ni él ni su equipo escucharon hablar de Let Me Hear Your Whisper antes de iniciarse con la película. ¿Logrará salir victorioso en este episodio amargo de su trayectoria?

Nunca he visto ni leído la obra. Nunca había escuchado sobre esta obra antes de hacer La Forma del Agua, y ninguno de mis colaboradores mencionó nunca la obra. Realmente no aguanto la sincronización de esta acusación. Es muy evidente lo que está pasando aquí. Para mí, es realmente un alivio sacar algo de la arena de la opinión y ponerlo en la arena de los hechos y la ley.

Ante la llegada de la Nueva Normalidad, Guillermo del Toro regresa poco a poco a la rutina de su trabajo. El director anunció ayer que dejará Twitter durante algunas semanas debido a la atención que le exigen proyectos como Pinocchio y Wizards; claro que sus fans lo han entendido y le piden que se concentre al máximo en lo que ama. Por el momento no se vislumbra en el horizonte el regreso de Guillermo a la temporada de premios, ¿logrará hacerlo con su película del muñeco de madera? Hasta ahora no se ha anunciado una fecha de estreno para la producción en animacíón stop-motion.

