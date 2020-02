Mulán: Liu Yifei justifica sus comentarios sobre Hong Kong y dice que no es una experta en el tema

El live action de Mulan es una de las películas más esperadas de 2020, pero la producción no ha logrado evitar la controversia en redes, y es que cuando abordamos algo vinculado a la China comunista el debate es largo y de vez en cuando irreconciliable. En agosto de 2019, la protagonista de Mulan, Yifei Liu, emitió una serie de comentarios en la red Weibo donde mostró su apoyo hacia el gobierno chino respecto a la supresión de las protestas en Hong Kong, iniciando una tendencia en redes occidentales sobre el boicot hacia la película. Ahora vuelve con nuevas declaraciones en un artículo de The Hollywood Reporter.

Mulan es una de las heroínas Disney más queridas por los fanáticos. Aunque no es un princesa, su fuerza de voluntad y sus habilidades para el combate la convirtieron en una ídolo de masas; también es necesario darle crédito a los números musicales y a la buena dosis de humor en la aventura. Extraída de la leyenda de Hua Mulan, la película Disney no tardó en ser adaptada al live action, no obstante, el estudio con contaban con que la polémica sería abundante.

Días posteriores a la publicación de Yifei y la iniciativa de boicot, el Partido Comunista Chino inició un proceso de desacreditación al sabotaje a través de cuentas en redes y su canal oficial de televisión. El gobierno liberó mensajes de apoyo hacia la Liu y la película, señalando que Mulan, el gran personaje de China, debe ser interpretada por una actriz originaria que ame a su país.

Para el artículo de The Hollywood Reporter, Liu Yifei expresó una especie de lamento por sus comentarios, además, agregó con no conoce a profundidad el tema.

Realmente sería una pérdida para mí si dejo que la presión supere mis posibilidades... creo que obviamente es una situación complicada y no soy una experta. Realmente espero que esto se resuelva pronto, pienso que es una situación muy delicada.

Con 66 millones de seguidores en Weibo, Liu Yifei es una superestrella en China, apodada como “Fairy Sister” por su belleza y elegancia. Hija de un prominente embajador, comenzó a trabajar como modelo a los 8 años, sin embargo, saltó a la fama internacional a los 15 años por su participación en el drama Demi-Gods and Semi-Evils, un rotundo éxito en China y la serie más vista en Taiwán hasta el día de hoy; su papel como Wang Yuyan puso al descubierto su talento y figura, convirtiéndola en un icono de los estándares de belleza en su país natal. Al día de hoy, el rostro de Liu Yifei sigue considerado como el de la mujer china perfecta.

Yifei nació en Wuhan pero vive en Beijing. Su ciudad de origen se ha tornado el centro de la noticia en las últimas semanas debido al azote del coronavirus, enfermedad que ya ha logrado alcanzar a varios países. El brote ha obligado al gobierno chino a cerrar la mayoría de los cines en todo el territorio, generando pérdidas en los estrenos de Hollywood. Inevitablemente, Mulan se verá afectada por este problema. Al respecto, Liu Yifei también compartió sus pensamientos para THR:

Es realmente duro para mí pensar incluso pensar en eso. La gente está haciendo lo correcto. Están siendo cuidadosos con ellos mismos y con los demás. Estoy realmente conmovida al ver como no han estado fuera de casa durante semanas. En verdad espero un milagro y que esto termine pronto.

La actriz de 32 años declaró que ninguno de sus familiares cercanos se ha infectado de coronavirus. En estos momento se encuentra en Estados Unidos, dejó China en enero con el objetivo de iniciar la promoción de Mulan. La película se estrena el 27 de marzo.

