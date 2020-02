Bob Iger se retira como CEO de Disney tras 15 años

Walt Disney es una compañía que lleva mucho tiempo marcando la vida de millones de personas en todo el mundo, pero bajo el poder de Bob Iger logró convertirse en un monopolio poderoso y casi omnipresente. Después de 15 años como director ejecutivo, Iger se retirará del puesto y quedará en manos de Bob Chapek, jefe de la división de parques desde 2015. Tal vez se acercan grandes cambios en la corporación.

El informe liberado por Variety anota que Iger no dejará el trabajo inmediatamente, permanecerá como director del área creativa hasta la culminación de su contrato el 31 de diciembre de 2021, todavía hay labor que hacer. Cabe señalar que Chapek pasará a convertirse en el CEO de la compañía a partir de hoy. Sin lugar a dudas se trata de una de las grandes sorpresas de 2020 para la industria del entretenimiento.

Bajo el mandato de Bob Iger, Disney tuvo la oportunidad y la astucia de expandirse hasta límites insospechados. En 2006 adquiere Pixar por la impresionante cantidad US$ 7400 millones; en 2009 culminó la compra de Marvel por US$ 2800 millones; y en 2012 anunció la absorción de Lucasfilm por US$ 3.125 millones; en marzo del año pasado se cerró el trato entre el ratón y Fox, cuyos bienes fueron comprados por US$ 71 mil millones. Cabe mencionar que bajo el sello Disney también se encuentran ABC, ESPN, Hulu, National Geographic y más.

Esta tarde, Bob Iger envió un comunicado en donde confirma su salida y desea mandato de gran fortuna para Chapek. Estas son sus palabras.

Con el exitoso lanzamiento de los negocios dirigidos al consumidor de Disney y la integración de 20th Century Fox en buena marcha, creo que es el momento óptimo para la transición a un nuevo CEO. Tengo la máxima confianza en Bob y espero trabajar en estrecha colaboración con él durante los próximos 22 meses mientras asume su nuevo rol y profundiza en las operaciones y negocios, mientras yo sigo enfocándome en los esfuerzos creativos de la compañía.

Bob Chapek también emitió un comunicado en donde agradece su nuevo puesto, enarbola el trabajo de Iger, y promete un futuro similar.

Me siento increíblemente honrado y abrumado por asumir el papel de CEO de lo que realmente creo que es la mejor compañía del mundo, y de liderar a nuestros miembros y empleados excepcionalmente talentosos y dedicados. Bob Iger ha convertido a Disney en la empresa de medios y entretenimientos más admiradas y exitosas, y tengo la fortuna de disfrutar de un asiento en primera fila como miembro de su equipo de liderazgo. Comparto su compromiso con la excelencia creativa, la innovación tecnológica y la expansión internacional, y continuaré adoptando estos mismos pilares estratégicos en el camino que viene. Todo lo que hemos logrado hasta ahora sirve como una base sólida para desarrollar historias creativas, innovaciones inteligentes y un toma de riesgos a conciencia.

Es así como Chapek se convierte en el séptimo director ejecutivo de la compañía desde su fundación en 1923. El viaje de Disney ha sido largo, pero durante los últimos años ha visto un crecimiento que otras empresas solo pueden imaginar en sus sueños más audaces. ¿Logrará Chapek continuar con la expansión del imperio Disney? Ya hemos repasado todas las empresas adquiridas durante el régimen de Bob Iger, pero también cabe mencionar el lanzamiento de Disney Plus el año pasado en Estados Unidos, plataforma que este 2020 aterrizara en varios países. Chapek tiene un largo camino que recorrer al frente de una empresa que no solo causa maravillas entre los fans, también un poco de temor ante su incipiente necesidad de tener al mundo del entretenimiento bajo su control.

