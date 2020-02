How I Met Your Mother volverá al streaming gracias a Amazon Prime

Las sitcoms llevan demasiadas décadas formando parte de la industria del entretenimiento y sabemos muy bien que continuarán de esta forma durante un largo tiempo. How I Met Your Mother, también conocida por el nombre de Cómo conocí a tu Madre, es una de esas comedias que marcaron a toda un generación; heredera de grande éxitos familiares de los noventa, se ha convertido en parte esencial de la pantalla chica y por fin la tendremos de regreso. Esta tarde se ha confirmado su estreno en Amazon Prime y pronto será el momento de sacar a relucir una vez más ese talento en el binge-watching.

How I Met Your Mother fue creada por Carter Bays y Craig Thomas. Se estrenó en 2005 y finalizó en 2014 con nueve temporadas y 208 capítulos; con el paso de los años logró consolidarse como una de las comedias situacionales más queridas de la pantalla chica y, a casi seis años de su conclusión, los fanáticos siguen tan fieles como siempre.

La serie pasó un largo y cómodo tiempo en la plataforma de Netflix, sin embargo, para desgracia de las fans fue retirada en 2017, causando un enorme descontento visible en redes sociales. Durante mucho tiempo ha sido complicado ver los capítulos vía streaming, no estaban disponibles en ningún lugar, pero dentro de muy pocos días los usuarios de Amazon Prime tendrán la oportunidad de mirarla como en los “viejos tiempos”, llegará a la plataforma el 1 de marzo.

How I Met Your Mother es la historia de un padre que se sienta junto a sus hijos para narrarles la historia sobre cómo conoció a su madre. Se trata de Ted Mosby, quien se devuelve al año 2005 para contarnos su aventuras junto a Marshall, Lily, Barney y Robin, quienes forman un entrañable grupo de amigos que nos harán reír y sufrir una y otra vez con sus experiencias. Vaya que la pasamos bien durante los visionados de aquellos capítulos repletos de diversión, algo de drama y la búsqueda implacable de la madre de tus hijos.

Las estrellas que dieron sentido a How I Met Your Mother se mantienen muy vigentes en la actualidad. Se trata de Josh Radnor , Alyson Hannigan, Jason Segel, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris. A Radnor lo vimos recientemente en Hunters, la serie sobre cazadores de nazis en Amazon; Hannigan vive un poco de su nostalgia no solo por How I Met Your Mother, también de sus apariciones en películas y serie de finales de los noventa y principios de los 2000, en 2019 intervino en la película de Kim Possible; Jason Segel ha trabajado mucho en comedia pero sin lugar a dudas su papel estelar es el de Marshall; Smulders, además de Robin, también ha brillado gracias a su interpretación como la agente Maria Hill en el MCU; por su parte, Harris ha brillado en el ámbito musical y hasta hace poco lo vimos intervenir en Una Serie de Eventos Desafortunados - 93% como el Conde Olaf.

Probablemente la rival más evidente de How I Met Your Mother es Friends, ambas con un grupo de amigos cometiendo aciertos y errores en Nueva York, y con la evidente comparación entre personajes, los cuales inevitablemente comparten algunos rasgos. Pero cada espectador tiene el absoluto derecho a elegir su favorita y la palabra es definitiva.

Hace tan solo unos días, The Hollywood Reporter confirmó que tras varios meses de negociaciones, Friends tendrá un especial en HBO; cabe mencionar que no será una extensión de la serie, sino una celebración con los actores y los creadores. Las estrellas del programa negociaron salarios de entre US$ 2.5 y US$ 3 millones (de manera individual), prometiendo increíbles ganancias para la cadena con la transmisión. Por el momento no hay fecha de estreno ¿En 15 años How I Met Your Mother pasará por un proceso similar?

