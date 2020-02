Rian Johnson revela que Apple no deja que los villanos de películas usen iPhone

Si tienes entre tus malvados planes conquistar el mundo, o cualquier otra cosa típica que hace el villano de una película, no podrás hacerlo mientras usas un iPhone. Eso es lo que ha revelado el director de Entre Navajas y Secretos - 100% a Vanity Fair (vía Movie Web), y que hay que admitir nos resulta curioso, pero es lo que deja ver que la gigante Apple maneja una política muy estricta cuando se trata del uso de sus productos en una producción cinematográfica.



Cuando el product placement es una de las mejores y más tradicionales herramientas del cine, y de las marcas que buscan promover su mercancía al aparecer en este tipo de relatos son más que felices ante la oportunidad de continuar generando millones de dólares en ventas, creeríamos que todos están dispuestos a cualquier cosa para tener un espacio en ellos. Los teléfonos inteligentes de la compañía de la manzana, además de computadoras portátiles y otros productos, suelen ser vistos en manos de los protagonistas de una película con cierta regularidad, ya que no se trata de la única marca en el mercado, pero lo que es extraño es que esta tiene voz y voto sobre quién puede usarlos y su decisión es fuera de lo común.



De acuerdo con lo que dijo a Vanity Fair, declaró que Apple tiene en suma consideración todo lo que se pueda construir a partir de un personaje que aparece usando su teléfono debido a la imagen negativa que considera que le otorga. Así, solo los héroes o personajes buenos en general son quienes tienen permitido aparecer con un iPhone en pantalla.

No sé si debería decir esto o no. Apple, te permiten usar iPhones en películas, pero esto es muy importante si alguna vez ves una película misteriosa: los malos no pueden tener iPhones adelante de la cámara. Cada cineasta que tiene un chico malo en su película que se supone que es un secreto quiere asesinarme ahora mismo.

Lo que dice Rian Johnson facilitará identificar también a los villanos ocultos en las películas, si se presta suficiente atención. Por el momento, la compañía no se ha manifestado al respecto, pero se sabe que es una de las marcas que dominan el ámbito cinematográfico con sus constantes apariciones que incluyen blockbusters y también ha aparecido en algunas de las producciones estrenadas a través de su plataforma de streaming Apple TV Plus, que por cierto no sorprende.





Apple es una de las compañías mejor valoradas cuando se trata de poner sus productos en películas, y fue una de las primeras en valorarse en US$1000 millones gracias a la colocación de sus productos en largometrajes, y es que el utilizar sus dispositivos suele no tener un costo en dinero, ya que la compañía los da como pago intercambiable con la publicidad que se le da en un filme. Todo esto es algo que han tratado de mantener de forma discreta por años, y no fue hasta que Rian Johnson lo contó que ahora sabemos lo estricta que puede ser su política.



Claramente no se sienten a gusto con la impresión que pueden dar los villanos al cometer sus fechorías mientras usan su iPhone. Entre Navajas y Secretos fue un gran éxito para su director y para el estudio que la lanzó, y por eso contará con una secuela. Johnson nunca esperó que, de suceder, se dedicaría a trabajar en una continuación solo por el dinero, sino porque debía haber una historia que realmente valga la pena llevarse a cabo.



La secuela girará en torno a un nuevo caso que será investigado por Benoit Blanc, el detective que fue contratado para resolver el misterio de la primera película. Daniel Craig regresará para el papel y admitió que no puede esperar a saber qué caso le deparará al singular detective que vimos en la cinta nominada al Óscar. Mientras Rian Johnson continúe en el proyecto sabemos que podemos esperar una historia llena de giros hasta dar con el próximo culpable, y esperamos repita con un nuevo elenco estelar.

