Chris Evans sería el villano del remake de La Tiendita de los Horrores

Algo horroroso (pero también sexy) llegará pronto al remake de La Tiendita de los Horrores - 90%. La más reciente información sobre la nueva versión de la película ochentera revela que el actor Chris Evans podría unirse al elenco como el villano de la película. Este sería el primer trabajo musical del actor mejor recordado por dar vida a Capitán América en la saga de Marvel y perfila la producción para contar con un elenco estelar.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el remake de La Tiendita de los Horrores está apretando el paso para reunir a su elenco. La próxima adición al cast podría ser el mismo Chris Evans quien está en negociaciones para interpretar al malvado dentista que complica todavía más las cosas para los protagonistas del musical de culto que próximamente estará de regreso y que podría ser un título al cual habría que seguirle la pista.

El reporte dice que todavía no es nada seguro, pero que se le ha ofrecido el papel del dentista sadista que configura el triángulo amoroso al centro de la historia y quien disfruta del dolor que provoca cuando está tratando a sus pacientes. El personaje fue previamente interpretado por Steve Martin en la película de 1986, la más famosa de las adaptaciones del musical que es considerado un clásico.

La Tiendita de los Horrores - 90% cuenta la historia de Seymour, un joven muy ñoño que se enamora de una de sus compañeras de trabajo en una florería. Para evitar el cierre de la tienda, decide revelar una planta carnívora que habla y que adquirió de un negocio chino durante un eclipse, lo que lo convierte en una celebridad. Las cosas se complican cuando descubre que la planta necesita beber sangre humana para sobrevivir.

Evans se sumaría a un elenco estelar. El papel principal supuestamente ha sido ofrecido a Taron Egerton, intérprete que ha demostrado su talento musical más recientemente en Rocketman - 83%. Y como Audrey, su interés romántico, se rumora que la producción está buscando a Scarlett Johansson, amiga cercana a Evans, con quien ha trabajado en el pasado más famosamente en la saga de Los Vengadores - 92%.

El actor, aunque no ha trabajado en musicales, es un gran fan de ese género tanto en teatro como en cine. Esta sería la primera vez que se une a ellos. El papel parece perfecto pues puede resultar bastante intimidante como un ex novio enojado. Eso ya lo ha hecho en la película Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, comedia de Edgar Wright en la que da vida a uno de los varios ex amantes de la protagonista. Y como patán, lo acabamos de ver en Entre Navajas y Secretos - 100%.

El remake de La Tiendita de los Horrores - 90% todavía no tiene fecha de estreno, pero su director será Greg Berlanti y ya están buscando al elenco ideal, eso quiere decir que deben tener todo preparado para poder iniciar rodaje tras firmar al talento. Otro actor que ya está confirmado es el ganador del Emmy, Greg Berlanti, quien dará voz a Audrey II, la planta carnívora que causa todos los conflictos del relato.

