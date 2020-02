Productor de Volver al Futuro niega que habrá un remake y lo compara con prostituir a un hijo

Sabemos que el siglo XXI ha traído un sinfín de avances en la ciencia, el arte y todo tipo de tecnologías. Sin embargo, mientras algunas áreas avanzan quizás demasiado rápido, las historias no lo hacen tanto. En estos 20 años hemos sido testigos de muchos remakes de películas que recordamos con mucha nostalgia, y que fueron todo un boom en la década de los 80 y 90. A pesar que algunas tramas se han sobreexplotado, Volver Al Futuro - 96% no se ha subido al tren de los reboots. Y todo indica que no lo hará, pues a pesar de años de rumores, el co-guionista y productor de esta añorada trilogía, Bob Gale , declaró recientemente que jamás prostituiría a un hijo. ¡Qué alivio!

Te recomendamos: Robert Downey Jr. y Tom Holland son los protagonistas de Volver al Futuro en un video hecho por un fan

La primera película de esta historia que retrataba los hilarantes viajes entre el pasado y el futuro, se estrenó en 1985. Inmediatamente se hizo de muchos fans, que también abrazaron las secuelas Volver Al Futuro II - 63% y Volver Al Futuro III - 74%. Han transcurrido varias décadas, y mientras tuvimos una trilogía reciente de la guerra de las galaxias y un nuevo filme de los Cazafantasmas está en camino, esta historia parece no tener fecha de caducidad (y mucho menos necesitar de un reinicio).

En días pasados estuvo circulando en Internet un video realizado por un fan, donde podíamos ver a Tom Holland y Robert Costanzo como los protagonistas de Back to the Future. Esto por supuesto, revivió la nostalgia de los fans y puso sobre la mesa un tema que ha rondado desde hace varios años: ¿Habrá una cuarta entrega? O ¿Será un remake protagonizado por alguna estrella de moda? Como si no hubiera habido suficientes negativas a esto en el pasado, el co-creador de la historia, Bob Gale, dijo en una entrevista con BBC News que esto no sucederá. Comparó la idea con la prostitución y dio la fuerte razón de que Michael J. Fox no se encuentra en el estado de salud adecuado para regresar a un set de filmación (vía Movie Web):

Sabes, no vendes a tus hijos a la prostitución. Es algo incorrecto. Pusimos 'El Fin' al final de la tercera parte... Además, Michael J. Fox no está en condiciones de hacer una película, y nadie quiere ver a Marty McFly con la enfermedad de Parkinson, y nadie quiere ver a otro actor interpretando a Marty McFly si se supone que es una continuación.

Deberías revisar: Christopher Lloyd niega que Volver al Futuro IV vaya a existir pero quiere un crossover con Rick y Morty

Sin duda que uno de los protagonistas no pueda regresar a realizar una cuarta entrega es suficiente razón para no considerar hacerla, sobre todo porque efectivamente, nadie quisiera ver a otro actor interpretar tan importante papel. Por otro lado, es evidente que la idea de un reboot está completamente descartada, aunque eso no significa que no se haya considerado en el pasado. Gale le dijo al mismo medio de comunicación, que varios peces gordos de Hollywood se le han acercado en múltiples ocasiones con jugosas ofertas de dinero para renunciar a los derechos de la historia. No obstante, el guionista asegura que “ya ganó mucho dinero”, y una nueva película no se puede realizar sin que él y Robert Zemeckis den autorización a Universal.

A pesar de que uno de los protagonistas de la trilogía de Volver al Futuro, Christopher Lloyd, ha declarado que fantasea con la idea de una cuarta película, esto simplemente no sucederá si Fox no puede regresar a su lado y darle un nuevo cierre a la historia. Muchos fans considera que esto no es necesario, pues los tres filmes existentes funcionan bastante bien por sí solos, y sería un riesgo innecesario hacer otro largometraje, mismo que podría resultar todo un desastre como Terminator: Destino Oculto - 62%.

No te puedes perder: Fans de El Planeta de los Simios reaccionan furiosos ante la posibilidad de un reboot en Disney

Es un hecho que no veremos una nueva película de Volver al Futuro, no obstante, actualmente se producen otros proyectos que retoman esta fabulosa historia. Como una puesta en escena musical, la cual estará dando continuas presentaciones desde esta fecha hasta el mes de mayo, en el Manchester Opera House.