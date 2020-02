Quentin Tarantino se convierte en padre a los 56 años

Quentin Tarantino se ha convertido en uno de los directores más queridos de las últimas décadas; su gran compromiso con la industria de cine puede verse reflejado a través de las cintas cuyos títulos han pasado a convertirse en clásicos de culto. Durante un largo tiempo, el cineasta se entregó de lleno a su carrera, sin embargo, en agosto del año pasado él y su esposa confirmaron que serían padres, además, el director admitió que estaba listo para una vida hogareña. Este fin de semana nació el bebé y oficialmente Quentin se ha convertido en padre.

Tarantino le ha entregado al mundo grandes joyas del cine como Perros De Reserva - 90%, Tiempos Violentos - 94%, Jackie Brown: La Estafa - 86%, Bastardos Sin Gloria - 88% y recientemente Había una vez en... Hollywood - 94%, entre muchas otras, por supuesto. No tiembla ante la violencia desmedida y poco a poco construye a sus personajes con una delicadeza impresionante. No tiene estudios cinematográficos pero entiende muy bien al séptimo arte y lo ha moldeado a su manera, dando forma el estilo único que todos conocemos y adoramos.

Pero gran parte de los años agitados de Tarantino como cineasta han quedado atrás. De acuerdo con el reporte liberado por The Jerusalem Post (vía The Hollywood Reporter), Quentin y su esposa, Daniella Pick, le han dado la bienvenida a su recién nacido en el hospital Ichilov en Tel Aviv, Israel este 22 de febrero. Se trata de un sano bebé varón y el primer hijo de ambos. Por el momento no se ha revelado el nombre del pequeño heredero.

A sus 56 años, Quentin Tarantino no se ha negado a la paternidad. A su esposa de 36 años, una famosa cantante nacida en Israel, la conoció en 2009 durante una gira promocional de Bastardos sin Gloria en el mencionado país. Durante un tiempo se mantuvieron como amigos, sin embargo, los años dieron paso a algo más grande y para 2018 se casaron en una pequeña y exclusiva ceremonia festejada en Los Angeles.

El mes pasado, Tarantino habló con el medio israelí Yediot Aharonot y aseguró que ama su vida en Israel, además, la gente del país lo trata muy bien; también confesó que muy pronto comenzará con las clases de hebreo. Se tomó el tiempo para describir un poco de su vida normal en el país, mencionando que sus actividades cotidianas son escribir, comer y ver películas junto a su esposa, y regresar a la escritura.

Durante la última temporada de premios, su película Había una Vez en Hollywood estuvo muy presente entre los nominados. Brad Pitt arrasó en todas las categorías a Mejor Actor de Reparto con su papel como Cliff Booth, logrando el Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores. La película también obtuvo reconocimientos a su diseño de producción por parte AMPAS, y el propio Quentin fue galardonado con un Globo a Mejor Guión Original. Sin lugar a dudas, se trata de una de esas películas que no teme dar pasos gigantes y desafiantes en temas ya establecidos.

Hasta el momento, Quentin Tarantino ha estado al frente de nueve películas pero sabemos que él quiere hacer diez, este número representa su retiro definitivo y no podríamos sentirnos más curiosos por saber de qué tratará el siguiente proyecto. Por el momento no tenemos más opción que aguardar por las novedades, pero tenemos la certeza de que será algo completamente inolvidable. Los rumores apuntaron a una cinta de Star Trek pero hace tiempo que perdieron la potencia con la que iniciaron, ahora se inclinan a una obra que marque para siempre una salida épica del mundo del cine y la llegada de los años más maduros.

