Taika Waititi podría dirigir Deadpool 3

Es una época agitada para el cine de superhéores. Sabemos bien que la reina del tema es Marvel Studios, pero tan solo el año pasado Disney se echó a la bolsa a Fox, y con ello a varios de los superhéroes Marvel que permanecían bajo el poder de aquel estudio: los X-Men, los 4 Fantásticos y Deadpool. Este último personaje ya ha comenzado a hacer de las suyas en la empresa del ratón, incluso hace pocos meses Ryan Reynolds compartió una imagen de su visita a las sede oficial de Marvel Studios, provocando altas expectativas entre los fanáticos respecto a la producción de Deadpool 3. Ahora, de acuerdo con nueva información de We Got This Covered, Taika Waititi podría ser el gran elegido para hacerse cargo de la dirección.

Deadpool es un personaje bastante querido de los cómics, sin embargo, su fama se vio incrementada con el lanzamiento de su primera película en 2016. La entrega fue irreverente, desafiante y no apta para toda la familia, sin embargo, sus números en taquilla resultaron envidiables. La secuela llegó en 2018 y el éxito no se hizo esperar, el mercenario se convirtió en una prominente figura de Marvel licenciada por Fox y los fans pedían a gritos más sobre el mercenario bocazas.

Con la compra de Fox por parte de Disney, muchos se preguntaron qué pasaría con Deadpool. Está claro que Ryan Reynolds se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los fanáticos, por lo que colocar a un nuevo actor para interpretarlo hubiera sido un error fatal en las oficinas de Kevin Feige. Tal parece que Reynolds y el ratón llegaron a un acuerdo y él se mantendrá como Wade Wilson, el dilema es que tal vez los términos cambien para siempre.

El Deadpool de Fox es cínico, hilarante y no teme hablar con el público, características que no son nada comunes entre los personaje de Marvel Studios y que probablemente tendrán que cambiar; no obstante, ya es una ganancia que el personaje tenga la oportunidad de quedarse en el MCU con el mismo actor, cosa que al parecer no sucederá con los X-Men.

El informe de WGTC señala que la estrella principal y los guionistas ya está listos para trabajar (los mismos de Deadpool - 84% y Deadpool 2 - 85%), sin embargo, la silla de director todavía permanece vacía. El sitio apunta a que el nombre de Taika Waititi ha aparecido entre las discusiones de los ejecutivos como un candidato potencial para la dirección de la película, algo que no suena completamente descabellado teniendo en cuenta su historial en la pantalla grande.

Taika Waititi ha estado a cargo de cintas como Entrevista con unos vampiros - 100% y Thor: Ragnarok - 92%, ambas cargadas de un divertido humor absurdo que se ha convertido en el deleite de los fans. Recientemente estrenó Jojo Rabbit - 75%, película que le valió un Óscar a Mejor Guión Adaptado en la última edición del evento. En todas las películas del actor y cineasta está presente la diversión, una característica que lo convierte en un potencial candidato para la gran silla de Deadpool 3. ¿Los señores Disney se atreverán a dar el gran paso?

Taika Waititi también estará presente en The Suicide Squad, la esperada película del DCEU que promete darle su justo lugar a los antihéroes de la marca. Por otro lado, para 2021 estrenará Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega del dios del trueno en Marvel Studios que promete venir potenciada con más humor que la anterior; además, nos presentará a The Mighty Thor, la poderosa superheroína encarnada por Jane Foster.

Tendremos que esperar un poco más de tiempo hasta recibir noticias sobre Deadpool 3, pero al menos sabemos que las cosas empiezan a tomar un poco más de forma. Thor: Love and Thunder se estrena en cine el 6 de noviembre de 2021.

