Blade: Wesley Snipes podría ser el villano en el reboot

El 2019 fue un gran año para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, pues además de revelarse todo lo que vendría con la Fase 4, también se dieron algunos inesperados adelantos sobre la misteriosa siguiente etapa. Tal como se dijo en la Comic-Con de San Diego, un reboot de la clásica historia de Blade viene en camino, protagonizado por el dos veces ganador del Premio de la Academia, Mahershala Ali . Ninguna persona más ha sido confirmada para este proyecto, pero nueva información revela que el equipo de Kevin Feige podría estar considerando a Wesley Snipes para interpretar al antagonista del filme.

No te puedes perder: Marvel podría hacer un crossover entre el Morbius de Jared Leto y el reboot de Blade

Por si eres demasiado joven para saberlo, Wesley Snipes protagonizó la primera adaptación a la pantalla grande del cómic de Blade. El actor le dio un rostro al icónico personaje en Blade - 88%, Blade II - 59% y Blade: Trinity - 26%, filmes imprescindibles para cualquier fan de las historietas. Esta trilogía es una de las más importantes, porque sentó un precedente sobre lo rentable que podían ser las películas sobre superhéroes en Hollywood. No caben dudas de que estas producciones prepararon el escenario para que películas como X-Men - 81%, X-Men 2 - 86% y X-Men: La Batalla Final - 58% se convirtieran un completo boom y las audiencias comenzaran a interesarse más en consumir este tipo de cine.

Hace varios meses un youtuber dejó correr el rumor de que el protagonista de la famosa trilogía de Blade podría regresar en el reboot de esta oscura historia. En ese momento todo quedó como una simple teoría bastante plausible, pero ahora, fuentes cercanas a We Got This Covered aseguran que Marvel Studios está considerando que el actor audicione para el importante papel del villano de la película. Como todos sabemos, éste no podría ser nadie más que el mismo Drácula.

Cuando se hizo el anuncio del reboot de Blade, Snipes comentó que se sentía feliz de que el estudio estuviera dándole esta oportunidad de interpretar al icónico personaje al protagonista de Green Book: Una Amistad sin Fronteras - 78%. No obstante, su declaración fue un poco confusa, porque al mismo tiempo dijo que “la imitación es la mejor forma de adulación”, con lo que daba a entender que aunque se realizara una nueva versión en la pantalla grande del cómic, seguiría estando a la sombra de la suya. Y no está del todo errado, es evidente que lo primero que la audiencia hará será comparar la nueva película con la trilogía anterior, incluso más si se tiene al antiguo protagonista con el papel clave en el nuevo filme.

Te podría interesar: El reboot de Blade podría introducir a los Marvel Zombies

De acuerdo con las fuentes de WGTC, el equipo de producción de Marvel Studios está consciente de que Snipes podría representar un problema por sus conocidos comportamientos erráticos en el set. Sin embargo, también confirman que Kevin Feige está muy interesado en que el actor participe en el reboot de Blade, ya sea como Drácula u otro personaje. Por el momento todo lo que hemos escuchado sobre esta nueva película han sido especulaciones de los fans y expertos en los temas de Marvel, dado que oficialmente no se ha dado conocer en qué etapa se encuentra el filme, pero aparentemente aún no hay un director a cargo del proyecto.

El escenario más probable es el reboot de Blade comience a filmarse en algún momento el próximo año, y se espera que la película sea el terreno ideal para introducir al Universo Cinematográfico de Marvel otros oscuros personajes que podrían causar estragos en las próximas fases. Por un lado se espera que los Marvel Zombies debuten eventualmente, además de un crossover con uno de los personajes de Sony que está por llegar a los cines: Morbius.

Deberías revisar: Willem Dafoe podría interpretar a un supervillano en el MCU

Por el momento, no se ha confirmado ningún crossover entre el filme protagonizado por Jared Leto y el MCU, aunque el tráiler ya nos ha dado pistas de que en ese universo existe el querido Spider-Man, continúa siendo un misterio cuál versión del superhéroe (los fans desean que sea la de Tom Holland). No olvides que la Fase 4 comienza el próximo 1 de mayo con el estreno de Black Widow.