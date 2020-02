Billie Eilish declara que Michael B. Jordan sería un excelente James Bond

Billie Eilish se ha consagrado en la franquicia de James Bond con una de las composiciones más exitosas. El tema de No Time to Die es oscuro, melancólico y posee todo lo necesario para ser señalado como la melodía ideal en el cierre del personaje con Daniel Craig como estrella principal. Pronto será inevitable la llegada de un nuevo actor para el espía, y la cantante de 18 años ya tiene un nombre en mente. Durante un breve encuentro con Movie Web, la joven reveló que su alternativa ideal es Michael B. Jordan (Pantera Negra - 90%, Creed II: Defendiendo el Legado - 79%).

Larga ha sido la discusión en redes sobre quién debería tomar el papel de James Bond ahora que Daniel Craig está a punto de decir adiós. Los fanáticos más conservadores del personaje creado por Ian Fleming consideran que las características del actor deben permanecer fieles a los rasgo del 007: blanco, británico y heterosexual. Lo anterior ha provocado serias disputas con aquellos que están en busca de un James enfocado en la diversidad, tal vez una mujer, un hombre negro, un latino, o alguien perteneciente a la comunidad LGBT.

Muchos de los que están en busca de un James Bond alterno se inclinan por verlo representado como un hombre negro, y es aquí cuando las opciones se hacen numerosas. Una de las más sonadas fue Idris Elba, quien a principios del año pasado subió una imagen a Twitter en donde prácticamente se declaró como el próximo 007, provocando alegría e ira por igual. A final de cuentas, el intérprete de 47 años optó por negar su intervención en la franquicia y el asunto quedó en nada.

Ahora, Billie Eilish aparece con toda su pompa y fortuna para lanzar una nueva opción de gran potencial. La joven triunfó recientemente en los Grammy 2020 al obtener los reconocimientos a Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal de Pop, Grabación del Año y Canción del Año y su fama se vio incrementada hacia niveles sorprendentes. Su respuesta sobre quién podría ser el nuevo James Bond fue breve pero contundente: “Michael B. Jordan lo haría excelente”.

Tener a un James Bond interpretado por un hombre negro podría ser escandaloso para muchos fanáticos del personaje, sin embargo, a estas alturas de la industria la representación es un tema muy importante. El 007 podría fácilmente ser británico pero también un hombre de color, tan solo es necesario respetar ciertos parámetros inabarcables. Por el momento no hay noticias sobre quién tomará la batuta tras el lanzamiento de No Time to Die, pero han aparecido varios nombres como Henry Cavill, Tom Hardy, Tom Hiddleston y Richard Madden. Solo el tiempo nos dirá quien es el merecedor del codiciado puesto.

No Time to Die llegará a varios países en distinta fechas, pero en la cartelera mexicana aparecerá el próximo 9 de abril. La cinta es dirigida por Cary Fukunaga y además de Daniel Craig contará con los talentos de Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Jeffrey Wright, Lashana Lynch, Ralph Fiennes y Ben Whishaw. James Bond se enfrenta a los últimos tiempos de su carrera, la edad lo ha alcanzado finalmente y se encuentra a un paso del retiro definitivo. Deja atrás su momentáneo descanso debido a la aparición de una nueva amenaza en el horizonte.

No Time to Die se ha enfrentado a múltiples problemas, desde escándalos y accidentes en su tiempo de rodaje, hasta cancelaciones de estreno por culpa del coronavirus. Así es, ha sido un camino largo para esta aventura del 007, tan solo esperamos que la conclusión sea digna de él y de todos los que le acompañaron en la travesía. La saga ha sido buena y entrañable pero es momento de decir adiós. No habrá James Bond en un periodo considerable.

