Hugh Jackman envía un enternecedor mensaje a niño que sufrió bullying y quería suicidarse

Las redes sociales como reflejo del mundo pueden volverse bastante hostiles y estar llenas de odio y usuarios insultándose. En esta semana un video de un pequeño que ha sufrido de bullying fue publicado por su madre, en el cual, cuenta cómo ya no quiere vivir debido a las burlas a las que se enfrenta. Pero, así como hay maldad en el mundo y en las redes sociales, también existe magia y encanto; este video ha sido tan viral que llegó a oídos del mismísimo Hugh Jackman, quien le ha mandado un enternecedor mensaje a este pequeño.

Quaden, con tan sólo nueve años, nació con acondroplasia, la forma más común de enanismo, que como su nombre lo dice causa que las extremidades del cuerpo no se desarrollen en un tamaño “normal”. La madre del pequeño, Yarraka Bayles transmitió en vivo un video a través de Facebook en el que muestra las desgarradoras lágrimas de su hijo tras sufrir bullying por parte de uno de sus compañeros de escuela. Éste último acarició como un perro a Quaden burlándose de su estatura. Esta parece que fue la gota que derramó el vaso en cuanto a los comentarios que ha recibido, así que rompió en llanto y su desesperación llega al punto de decirle a su madre que quiere matarse.

Este momento fue capturado por Yarraka, y desde que se compartió en Facebook el martes, el video ha sido visto más de 17 millones de veces en la plataforma, y recibió más de 315 mil reacciones y casi 150 mil comentarios. La viralidad logró que el actor australiano conocido por interpretar a Wolverine en el marco de la franquicia de X-Men le enviara un mensaje a Quaren al mismo tiempo que solicitaba a todos el ser amables los unos con los otros a través de un video que tituló “Tienes un amigo en mí”:

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953