DC quiere a Robert Downey Jr. como el nuevo Linterna Verde

A pesar de que su filmografía es más amplia, la mayoría conoce a Robert Downey Jr. por su papel de Tony Stark / Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, y eso hace aún más sorprendente el rumor de que DC Comics se ha acercado al actor de 54 años para que interprete a uno de sus superhéroes: Linterna Verde.

Ya desde hace días les compartimos el rumor de que Robert y Warner Bros. estuvieron en pláticas, pero no se especificaba qué tipo de papel le ofrecerían. Ahora, las fuentes que revelaron a We Got This Covered que Taskmaster sería el villano en Black Widow, que había una serie live-action de Green Lantern en desarrollo para HBO Max, y que Bambi - 91% tendría un remake live-action, aseguran que Warner Bros. quiere a Downey Jr. como Hal Jordan, aunque Tom Cruise sigue en la lista de candidatos favoritos.

De acuerdo con el sitio, otros actores de renombre que han sido considerados para el papel de Hal Jordan son John Krasinski (Un Lugar en Silencio - 98%), Zac Efron (Ted Bundy: Durmiendo con el Asesino - 36%) y Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok - 92%). De Tom Cruise se habló mucho en años anteriores, pero parece haber rechazado la oferta, ¿quizá tuvo que ver el fracaso del Dark Universe de Universal en su decisión de no unirse a una nueva franquicia?

Es lógico que si el actor de Iron Man realmente tuvo un acercamiento por parte de Warner Bros. sea un secreto, ya que él apenas el año pasado tuvo su despedida del universo de Marvel con Avengers: Endgame - 95%, y según varios rumores Disney lo quería de vuelta en el papel de Tony Stark, pero él pidió una cantidad absurda de dinero que no pareció a la compañía.

Tendremos que esperar un tiempo antes de que se anuncie oficialmente algo al respecto, por el momento lo que es un hecho es que la última cinta protagonizada por Robert Downey Jr., Dolittle - 28%, fue un fracaso descomunal en taquilla, con un presupuesto de US$175 millones solo ha recaudado US$184 millones en todo el mundo. Además, su actuación fue criticada en numerosas reseñas.

La única adaptación cinematográfica de Linterna Verde fue la encarnada por Ryan Reynolds que en 2011 fue un fracaso; la película prometía ser una catapulta para la carrera del actor, pero fue tan negativa para su reputación que él mismo terminó burlándose de ella cuando protagonizó Deadpool - 84% y Deadpool 2 - 85%.

Por otro lado, sería sorprendente si Downey Jr. se une realmente al universo cinematográfico de DC, aunque a estas alturas es difícil saber si realmente se trata de un universo compartido o si no está en los planes de Warner Bros. volver a juntar a sus superhéroes en un crossover como el fracaso que fue Liga de la Justicia - 41%.

Según varios rumores, Zack Snyder planeaba introducir a los Linternas Verdes en Liga de la Justicia, en una escena post créditos que adelantaría el largometraje Green Lantern Corps. Lamentablemente los decepcionantes resultados de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Escuadrón Suicida - 25%, rematados con el estrepitoso fracaso de Liga de la Justicia, provocaron que Warner Bros. cambiara drásticamente el rumbo de este barco llamado DC Extended Universe, y ahora se enfocan principalmente en las cintas individuales, dejando los crossovers para Marvel Studios.

No hay duda de que esta Edad de Oro del cine de superhéroes ha sido más fructífera para Marvel en lo que se refiere a universos compartidos, pero DC ha tenido grandes hitos como la trilogía de El Caballero de la Noche y la película Mujer Maravilla - 92%, así como éxitos de taquilla de más de US$1000 millones, como Aquaman - 73% y Guasón - 91%.