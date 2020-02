Superheroína: artista mexicana trabaja en Wonder Woman 84

En la actualidad los jóvenes y adultos se han llegado a cuestionar todo, incluso la cantaleta de los pseudo emprendedores de que todos los sueños existen para convertirse en realidad. Sin embargo, es inspirador para todos saber de personas que logran cumplir sus metas y llegar muy lejos, a donde muchos más nunca llegarán. Stephanie Gadsden González es una artista mexicana de 26 años se encuentra trabajando en Hollywood como compositora de efectos visuales.

Stephanie nació en la Ciudad de México pero más tarde se fue a vivir a Torreón por ocho años, donde cuenta con familiares y amigos que aún mantienen contacto con ella. En estos momentos ella vive en Montreal, Canadá, y a través de una entrevista concedida a El Siglo de Torreón, reveló cómo fueron sus inicios en el mundo de los efectos visuales.

Además de trabajar en la esperada Wonder Woman 1984, participó en El Depredador - 41% y Hombres de Negro: Internacional - 43%, superproducciones que dependen en gran medida de sus efectos visuales. Pero mucho antes de dar el salto a Hollywood, 'Steph' trabajó en Kilómetro 31 2: Sin Retorno, Qué Pena Tu Vida y Te Juro Que Yo No Fui.

La formación profesional de Stephanie comenzó con una licenciatura en animación digital y, posteriormente, tuvo la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en varios trabajos en la Ciudad de México, para después realizar un diplomado en composición para efectos visuales en Vancouver. La joven siempre mostró interés por el arte, pero también por las computadoras y la ciencia ficción, así que en la creación de efectos especiales logró conjuntar varias de sus pasiones.

Para la joven, trabajar en Wonder Woman 1984 fue interesante porque se enfrentó a numerosos retos técnicos y artísticos. ‘Steph’ contó que ella y su equipo fueron los encargados de diseñar el look de un jet invisible que no aparece en el tráiler, pero aseguró que sorprenderá a todos los espectadores cuando vean la película. Asimismo, la joven describió como divertida la experiencia de trabajar con Patty Jenkins debido a los comentarios que les hacía.

Wonder Woman 1984 llegará a los cines en junio de este año y mostrará a Diana Prince, conocida como la Mujer Maravilla, enfrentándose a Cheetah, una supervillana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. Además de Gal Gadot en el papel principal, la película contará con las actuaciones de Chris Pine, repitiendo su rol del primer filme; Kristen Wiig, como Cheetah; Pedro Pascal, como el villano Maxwell Lord, por mencionar algunos.

Mientras la segunda cinta de la Mujer Maravilla espera su llegada a los cines, Stephanie ya está trabajando en otros proyectos, como la nueva película de Vin Diesel, Bloodshot, un filme de ciencia ficción. Para la mexicana es importante concentrarse y luchar por sus sueños, sin importar el miedo, y ese es el consejo que mandó a sus compatriotas que también buscan llegar lejos en el mundo del cine o en donde sea (vía El Siglo de Torreón).

Me gustaría decirles a todos los mexicanos que tienen ganas de cumplir sus sueños que en verdad si uno quiere algo nunca debe uno frenarse por el miedo de fracasar.

En un país como México abunda el talento en numerosas disciplinas, la cuestión es que los problemas económicos se ven reflejados en todas las áreas de trabajo. Los sueldos miserables que se pueden ofrecer a un albañil, un doctor o un diseñador gráfico, no son un caso diferente al que se vive en la industria del cine y la televisión. Hace poco se compartió la noticia de dos actores de Televisa que fallecieron trágicamente al caer de una altura de cinco metros porque la empresa productora no tomó las medidas de seguridad adecuadas, seguramente con tal de ahorrarse unos cuantos pesos. Sin embargo, los esfuerzos personales como el de Stephanie son dignos de aplaudirse, pues a pesar de tener todas las situaciones en contra logró salir adelante y alcanzar sus sueños.

