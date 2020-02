Hilo de Twitter tiene a usuarios compartiendo las películas que más los traumatizaron de niños

La infancia es una de las etapas más vulnerables de la vida y no cabe duda de que si algo nos afecta o impacta en ese periodo, se nos queda marcado para siempre. Un nuevo hilo viral de Twitter así lo demuestra, pues varios usuarios están compartiendo las películas que más los traumatizaron de niños y algunas son muy inesperadas (vía The Playlist).

Todo comenzó cuando el usuario @loudandfearless inició el aterrador viaje por la memoria y publicó que la cinta que más lo traumatizó de niño fue Jumanji - 48%, a lo que muchos otros adultos estuvieron de acuerdo, pues la película original de 1995 protagonizada por Robin Williams les dejó una impresión incómoda.

La premisa del filme es simple: Cuando dos niños encuentran un juego de mesa mágico liberan a un hombre que lleva atrapado décadas así como diversos peligros que sólo desaparecerán si terminan la partida. Si uno ve Jumanji como adulto quizá la impresión no sea demasiada, pero para un niño ver que las amenazas de un juego cobran vida, que la casa se convierte en una jungla con cocodrilos o que un pequeño se transforma en mono puede ser bastante aterrador.

Varios usuarios continuaron el hilo con otras películas familiares que, a pesar de parecer inofensivas, los hicieron temblar de miedo en su momento como: Chitty Chitty Bang Bang, El Mago de Oz - 99% y Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates - 89%. Asimismo, hubo quien admitió tener miedo del clásico de Disney Pinocho - 100%.

Como era de esperarse, las clásicas cintas de terror también aparecieron en la conversación, tales como: Poltergeist: Juegos Diabólicos - 31%, Pesadilla en la Calle del Infierno - 94% y Chucky, el Muñeco Diabólico - 67%. Muchos usuarios destacaron a El Exorcista - 87% de 1973 como la película más traumática de su infancia.

A continuación recapitulamos algunas de las respuestas más interesantes y extrañas de este hilo de Twitter:

Pinocho La escena en la que Lampwick se convierte en burro me asustó.

Pinochio. The scene where Lampwick turns into a donkey freaked me out. pic.twitter.com/5EKO0JLP0r — Vivian ʕ•ᴥ•ʔ (@vivkinder) February 18, 2020

Tenía 5 años cuando vi El Exorcista y esa película me asustó mucho (mi abuela no tenía IDEA de que sería tan gráfica). Incluso para los estándares actuales, es una película extremadamente bien hecha. Top 3 de las más aterradoras de todos los tiempos.

I was 5 years old when I saw "The Exorcist," and that movie scared the living daylights out of me (my grandmother had NO IDEA it was going to be so graphic).



Even by today's standards, it's an extremely well-done movie.



Top 3 scariest of all time. https://t.co/Nl6NNhrgE3 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) February 19, 2020

Jeepers Creepers me provocó miedo a salir sin importar la hora del día. Sólo sabía que su trasero se fue a toda velocidad, me arrancó de mi bicicleta y me llevó a su guarida.

Jeepers Creepers had me scared to go outside no matter the time of day. I just knew his ass was gone swoop down, snatch me off my bike and take me to his lair. pic.twitter.com/lyTnBOl7Cc — IGotLintInMyPocket (@angiepooh09) February 19, 2020

¡¡¡JAWS, JAWS, JAWS!!! ¡Mis padres pensaron que era una buena idea llevar a niños de 7 y 5 años para verla en un día lluvioso durante nuestras vacaciones en JERSEY SHORE! No fuimos a ningún lado cerca del agua el resto de la semana…

JAWS, JAWS, JAWS!!! My parents thought it was a good idea to take a 7 and 5 year-old to see it on a rainy day during our vacation to the JERSEY SHORE!!! Didn’t go anywhere near the water the rest of the week...😳😳😳 — Alicia Stichweh (@abstichweh) February 19, 2020

El Capturador de niños de Chitty-Chitty Bang Bang. Capturador de niños. Literalmente.

The CHILD CATCHER from Chitty-Chitty Bang Bang. CHILD. CATCHER. Literally. pic.twitter.com/0rABv6DyrK — Mulled Whine ~ I'm not gonna debate you, Jerry. (@OGintheOP) February 19, 2020

Poltergeist. El payaso de juguete en el armario me fastidió todo.

Poltergeist. The toy clown in the closet messed me all up pic.twitter.com/fyks3YbVWK — Kenn Yeomans (@YesiKenn) February 19, 2020

Me encantó cada otro minuto de la película, y todavía lo hace, pero hombre, ¿la escena del Paseo en Barco en Willy Wonka? De lo que están hechas las pesadillas de toda la vida.

I loved every other minute of the movie— and I still do— but man, the Boat Ride scene in Willy Wonka? The stuff that lifelong nightmares are made of. — Trey Callaway (@TreyCallaway) February 18, 2020

