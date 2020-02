Los Nuevos Mutantes se perfila para ser un fracaso en taquilla

Los Nuevos Mutantes es una de las películas de Marvel que más ha dado de qué hablar en los últimos años, ya que a pesar de que la cinta se terminó de filmar en 2017 apenas llegará a los cines en abril de este año. El largometraje se ha enfrentado a distintos obstáculos para por fin ver la luz, desde la compra de Disney a Fox, hasta algunos retoques y nuevas tomas para que el filme luciera más aterrador. No obstante, según el seguimiento anticipado parece que los retos para la película de Josh Boone no acabarán con su estreno, pues al parecer podría ser un fracaso en taquilla (vía Comic Book).

Te puede interesar: Director de Los Nuevos Mutantes critica X-Men: Apocalipsis

La historia del filme sigue a un grupo de adolescentes en una institución secreta en la que están encerrados en contra de su voluntad. Ahí descubren que no son humanos comunes, sino mutantes, y que pueden usar sus poderes para escapar del terrible lugar en el que se encuentran.

La película fue una de las últimas en ser realizada por Fox junto con X-Men: Dark Phoenix - 29% y en vista del fracaso en taquilla de esta última, se entiende por qué Disney no se había animado a estrenar la cinta de Boone. Sin embargo, ese no fue el único problema que enfrentó el filme, pues la idea original es que se estrenara en abril de 2018, sin embargo, se retrasó porque se dijo que se grabarían nuevas escenas. No obstante, Maisie Williams , una de las protagonistas, reveló que no habían grabado ninguna de esas modificaciones y no veía que hubiera planes para un estreno.

A pesar de todo, Los Nuevos Mutantes por fin se estrenará en abril, sin embargo, el seguimiento anticipado de la taquilla de BoxOffice sugiere que la película demorada por mucho tiempo tendrá una apertura en Estados Unidos de entre US$15 y $25 millones durante el fin de semana de estreno (vía Comic Book).

Como se puede observar hay un gran margen entre las cifras, así que seguramente estas se moverán en las próximas semanas, pero si al final se determina que la película de Boone abrirá con US$15 millones, no será un buen augurio y podría convertirse en una de las cintas menos exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Te recomendamos: Los Nuevos Mutantes | Actores se reúnen para ver la película años después del rodaje

Además de Williams, en el reparto aparecen Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy, Blu Hunt y Henry Zaga, quienes le dan vida a este grupo de mutantes. Hace unos días los actores se reunieron para por fin ver la cinta, tres años después de su filmación. Así es que todo indica que este 2020 podremos ver el resultado y según su más reciente tráiler será una película emocionante.

Habrá que esperar para conocer la respuesta del público y de los críticos y ver qué tal le va en la recaudación en taquilla, sin embargo, los comentarios a algunas proyecciones que ha tenido la cinta han sido positivas. Quienes han tenido la oportunidad de verla han comentado que a diferencia de otros filmes del género, Los Nuevos Mutantes más que tener acción, enfatiza en el terror y eso es agradable y refrescante.

No te vayas sin leer: Maisie Williams y Sophie Turner aseguran que X-Men es mejor que Game of Thrones