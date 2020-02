Venom 2: se filtra un video de Woody Harrelson como Carnage

Sony está muy enfocado en hacer de su spider-verse una realidad. Varias películas entorno a los personajes derivados de Spider-Man están pasando de rumores a probabilidades. La más cercana y que ya se encuentra en producción es Venom 2, la cual, como su nombre lo dice centra su historia en la del antihéroe de los cómics, conocido como Eddie Brock. Como reveló la escena poscréditos de la primera película, también se dejará ver Carnage, interpretado por Woody Harrelson y de quien se ha filtrado un video desde el set de grabación.

Carnage apareció por primera vez en el cómic ‘The Amazing Spider-Man’ en la publicación número 360, es un simbionte que salió de Venom (motivo por ello algunos fanáticos podría considerarlo como su 'hijo') mientras estaba en una celda y se encontró con un huésped tan loco, psicópata y asesino: Cletus Kasady. Esto podría ir concordando con la primera vez que lo vimos en pantalla, durante la película Venom en una escena poscréditos que deja ver al personaje de Tom Hardy visitando a Kasady, revelando así que sería interpretado por el también actor de Los Juegos del Hambre - 84%.

No son muchos los detalles que se han sabido desde entonces de la secuela y el personaje, hasta hace poco que se reveló la primera imagen de cómo luciría Harrelson como Kasady, y debido a que el Internet es veloz, un pequeño video de una escena en la que se le ve a este villano se ha filtrado. Este –seguro grabado por un fanático- tiene una duración de menos de un minuto, y se le ve al actor haciendo unos extraños movimientos de brazos mientras un policía le apunta con un arma.

