Fans de Aves de Presa se unen para defender la película en redes

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% sí que ha tenido algunos días complicados en la taquilla. Margot Robbie llegó el 7 de febrero con una aventura clasificación R protagonizada por un grupo de chicas sin miedo al peligro. Desafortunadamente, la película no llamó la atención de los espectadores y hasta ahora solo ha reunido US$ 103 millones a nivel mundial, cabe mencionar que las reseñas de los sitios especializados y los malos comentarios de usuarios en redes sociales no le están haciendo ningún favor.

Está claro que el cine de superhéroes no le ha dado buenas oportunidades a las mujeres para brillar, el mercado se encuentra invadido por la mirada masculina y cuando tenemos a una chica como el centro de la cámara es común que las malas palabras comiencen a fluir, bastante curioso. Ahí tenemos ejemplos como el de Capitana Marvel - 60%, a estas alturas todavía se hacen campañas para que Brie Larson deje el MCU; o la escena de las superheroínas unidas en Avengers: Endgame - 95%, momento que innumerables señalaron como “forzado”.

Pero sin importar que muchos le tengan pavor a una película de chicas fuertes y tengan como excusa el hecho de que “no se identificaron con ningún personaje”, en Twitter ha surgido el hashtag #ReasonsToSupportBOP (Razones para apoyar a Aves de Presa), como un movimiento que buscar rescatar todas las virtudes de la película. A través de él podemos encontrar puntos destacados como las escenas de acción, el compromiso de cada una de sus protagonistas, la creatividad en el guión y la diversidad de su elenco.

Birds of Prey ha logrado un pequeño pero significativo paso en el cine de superhéroes colocando a un grupo de heroínas como las estrellas. La taquilla no ha sido buena pero este fue tan solo el inicio de cambios importantes en la industria. Las chicas al poder en la pantalla grande se quedan.

A continuación, te presentamos algunos de los tuits que defienden a Birds of Prey con el hashtag #ReasonsToSupportBirdsOfPrey. Cathy Yan, la directora, Christina Hodson , la guionista, y el resto de chicas se unieron para lograr algo magnífico.

La película fue el gran sueño de Margot, y junto a ella tomó a todo el crew y al increíble elenco para ofrecer una cinta única y vibrante que ha sido uno de los ratos más divertido que he tenido en cines. Es Harley Quinn desatada al máximo y todos brillan.

The film was Margot's ultimate dream and it took her, along with all the amazing cast and crew to deliver a unique and vibrant film that is one of the most fun times I've had in theaters. It's Harley Quinn unleashed to the fullest and everyone shines. 💘#ReasonsToSupportBoP pic.twitter.com/aBmu3diTbS — ♦️Haven of Harley💋♦️ (@QuinnofDiamonds) February 15, 2020

Razones para apoyar a Birds of Prey, ELLAS:

Razones para apoyar a Birds of Prey: Dinah Laurel aka Canario Negro.

#ReasonsToSupportBoP:

-Dinah Laurel Lance aka Black Canary pic.twitter.com/ymBWnB4miI — PREY FOR JOTHAM (@prettybirdll) February 15, 2020

Razones para apoyar a Birds of Prey: 1. Guión bien elaborado con arcos de personajes significativos que convergen en una historia coherente. 2. Los personajes están escritos con corazón, amor y respeto hacia al material original. 3. El humor es inteligente y los actores ofrecen sus mejores actuaciones.

#ReasonsToSupportBoP:



1. Well-crafted script with significant character arcs that converge into a coherent story.



2. The characters are written with heart, love, and respect towards the source material.



3. The humour is smart and the actors deliver their best performances. ✊ pic.twitter.com/lYkHe7cIh2 — Helena Wayne Huntress (@HelenaWayneBlog) February 15, 2020

La película no es solo un impulso para más películas de superhéroes lideradas por mujeres, sino un impulso para ver más equipos liderados por mujeres en general.

Not only is the movie a push for more female led superhero films, but a push to see more female led team ups in general #ReasonsToSupportBoP pic.twitter.com/2jZea4WZGu — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) February 15, 2020

Razones para apoyar a Birds of Prey. Las escenas de acción son fuego. Y nunca me había relacionado tanto con el amor puro y el dolor profundo de un personaje como cuando Harley perdió su emparedado.

#ReasonsToSupportBoP

The action scenes are 🔥



And I’ve never related to a character’s pure love and deep pain more than when Harley lost her sandwich. pic.twitter.com/nHY88EHUpe — Bebe Brutal (@BrutalBebe) February 16, 2020

Es como Tank Girl, Sailor Moon y un unicornio sangrante, todos cayeron en una tina y de las brillantes cenizas surgieron las diosas de los emparedados de huevos y las palizas.

#ReasonsToSupportBoP



It's like Tank Girl, Sailor Moon and a bleeding unicorn all fell into a vat of pastels and out of the glittery ashes arose the goddesses of egg sandwiches and slaps.#BirdsOfPrey pic.twitter.com/O2Dg8C87na — JaySnowing (@jaymocking) February 16, 2020

Razones para apoyar a Birds of Prey: es lo que pensarías que sería una película de cómics. Divertida, pateatraseros y disfrutable.

#ReasonsToSupportBoP

It's what you'd think a comic book movie would look like. Fun, kick ass, and enjoyable! ❤ pic.twitter.com/5e6EQ3CuoZ — Ben Davis (@BensTVBOX) February 16, 2020

Secuencias de acción que son una locura. Banda sonora genial. Jurnee Smollett-Bell. Mujer directora. Mujer guionista. Elenco diverso. Te hará preocuparte por un sandwich de huevo.

Crazy action sequences. Awesome soundtrack. Jurnee Smollett-Bell. Female director. Female writer. Diverse cast. Will make you care about an egg sandwich. #ReasonsToSupportBoP pic.twitter.com/wRTvGyVwoH — Shaun Stacy (@slayerangel78) February 16, 2020

Razones para apoyar a Birds of Prey: esta película es una de las mejores cintas de DC hasta la fecha, al mismo tiempo logra contar una historia divertida y emocionante que también representa a muchas personas de la comunidad LGBT al sentirse observadas por esta película. Por favor, apoya a tu grupo de chicas local, besos y abrazos.

#ReasonsToSupportBoP This movie is one of DC’s best films to date while still managing to tell an exciting fun story that also represents plenty of people in the #LGBT community by really feeling seen by this film, Please support your local girl gang xo #BirdsofPrey pic.twitter.com/mqNIeOvdKM — Bully me Nate Jacobs (@supersherobitch) February 16, 2020

