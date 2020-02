Matrix 4: Video del rodaje muestra a Neo y Trinity haciendo una impresionante acrobacia desde una azotea

Casi dos décadas después de Matrix: Revoluciones - 36%, la última película de la trilogía dirigida y escrita por Lana Wachowski y Lilly Wachowski, nunca hubiésemos imaginado la posibilidad de ver una continuación a la popular historia de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, pero ahora, con el anuncio de Matrix 4, que ya se encuentra en su etapa de rodaje, era cuestión de tiempo para que las primeras imágenes se tomen Internet.



Las primeras imágenes, en este caso un video, fueron captadas en San Francisco donde se encuentra también el set de rodaje de acuerdo con la información de Comic Book Movie. En las tomas podemos ver a quienes parecen ser los personajes Neo y Trinity haciendo una maniobra en la azotea de un edificio mientras son sostenidos por unos cables. No creemos que realmente sean los actores que los interpretan en la pantalla grande, sino una pareja de dobles de acción, pero por los trajes podría ser que, efectivamente, se trata de los protagonistas.



Cabe destacar que no solo hacen un salto, sino que también muestran algo que parece ser una caída. Sin embargo, con la llegada de la secuela también habrán nuevos personajes a los que los antiguos podrían cederles tiempo en pantalla, por lo que estos que se ven en el video podrían también ser nuevos rostros de la franquicia, solo que con este material, y sabiendo que se trata de dobles, es difícil de conocer con exactitud hasta que llegue algún tráiler oficial o la confirmación de un informante.







Esta será la primera vez que las Wachowkis no trabajen juntas al cien por ciento como lo hicieron en las películas de la saga Matrix. Matrix 4 está siendo dirigida por Lana Wachowski, quien también co-escribió el guión, mientras que su hermana se encuentra realizando una tarea diferente como productora ejecutiva de otra producción. Creemos que dos mentes trabajan mejor que una, pero sin duda será suficiente contar con una de las personas que empezaron el ambicioso proyecto en el que se convirtió Matrix - 87% cuando llegó a los cines en 1999 y tuvo como resultado una película futurista que se llevó cuatro premios Óscar.



Los detalles sobre la trama, y en general sobre la producción, permanecen bajo llave, pero cuando fue oficialmente anunciada, Toby Emmerich, el presidente de Warner Bros. y la directora aseguraron en un comunicado que no pueden estar más felices de continuar con la visión que llevó a la trilogía a la vida y que los personajes que conocimos hace ya más de dos décadas continúan siendo tan relevantes como lo fueron en su momento.

No podríamos estar más emocionados de volver a ingresar a la Matrix con Lana. Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa original y singular, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix.

Lana, por su lado, dijo estar agradecida por la oportunidad de regresar al universo que le dio fama en la industria del cine como una de las directoras más originales de las últimas décadas:

Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad ahora son aún más relevantes. Estoy muy feliz de tener a estos personajes de vuelta en mi vida y agradecida por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos.

Además de la nueva película, medios como WGTC reportan que se ha planeado una serie live-action que podría llegar directamente a la plataforma de streaming de HBO Max, que albergará todo el contenido de Warner Media. Esta podría expandir el universo de las películas y estaría protagonizada por una mujer; cabe destacar que originalmente iba a ser la actriz Sandra Bullock la protagonista de los tres filmes y no el personaje que terminó interpretando Keanu Reeves. Esta sería la oportunidad para llevar a cabo lo que las Wachowskis se habían planteado desde el inicio.



