Sonic: La Película supera expectativas en taquilla y aplasta a Birds of Prey

Hace meses los productores de Sonic La Película - 89% escucharon a los fans y no caben dudas de que hoy están cosechando frutos. Cuando el primer tráiler del filme arribó, una nauseabunda versión del pequeño erizo azul de SEGA aterrorizó a todo el mundo. Afortunadamente, el equipo de diseño se puso a trabajar en un personaje que se asemejara más al videojuego, incluso si eso implicaba retrasar tres meses el estreno. Hoy el largometraje está triunfando, y de acuerdo con Variety, nuevas predicciones apuntan a que la película podría obtener US$65 millones en su primer fin de semana. Esta cifra sin duda humilla los patéticos US$33 millones que recaudó Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% durante su debut.

Deberías revisar: Fans de Aves de Presa difaman a Sonic the Hedgehog para que fracase en taquilla

El jueves se estrenó Sonic: La Película, pero desde días antes ya habíamos escuchado los buenos comentarios de la crítica, misma que abrazó esta producción protagonizada por un pequeño erizo realizado con CGI, James Marsden y Jim Carrey. Ha sido calificada como una de las mejores adaptaciones a la pantalla grande de un videojuego, hazaña que la historia del cine no nos dejará mentir, ¡es demasiado increíble! En su noche de estreno, nuestro veloz amigo obtuvo US$3 millones en la taquilla local y las primeras predicciones estimaban que de aquí al domingo recaudaría entre US$40-45 millones tan sólo en Norteamerica. Pero Sonic se está acelerando y todo indica que estas cifras se van a quedar muy atrás.

El Día del Amor y la Amistad fue el mejor pretexto para ir al cine. Y una de las predilectas de los usuarios de Internet, o al menos así lo dejaron ver en sus memes, fue Sonic: La Película. Muchos aprovecharon que este filme familiar estaba de estreno para salir en manada a verlo. Y esto se reflejó en las ganancias del viernes, ya que tan sólo en Estados Unidos y Canadá, la producción de Paramount Pictures ha recaudado US$21 millones. Se espera que entro hoy y mañana, más personas de todas las edades corran a pasar un buen rato con uno de las mejores películas sobre un personaje de videojuegos, la cual incluso, podría superar a Pokémon: Detective Pikachu - 69% como el mejor estreno.

El año pasado, el filme que nos trajo a Ryan Reynolds en el tierno cuerpo de Pikachu, obtuvo US$54 millones en su primer fin de semana, cantidad con la que se ganó el récord al mejor estreno para una película basada en un videojuego. La crítica le dio buenos comentarios, pero Sonic está siendo mucho más rápido, tanto en el contenido como en el aspecto comercial, por lo que no dudamos que pueda quitarle el trono a la película de Rob Letterman.

No te puedes perder: Sonic: La película está siendo mejor calificada que Joker por los fanáticos

Con la llegada del erizo más veloz el mundo, Birds of Prey cayó al segundo lugar en la taquilla estadounidense. Tal parece que sigue siendo una de las más vistas, pero no la favorita, y por supuesto, no lo suficiente para recuperarse de su desastroso fin de semana de estreno. El filme incluso se ha visto involucrado en una desagradable estrategia en Twitter para hacer parecer que Sonic: La Película es una producción con un guión misógino. Si esto fue realizado en un sentido irónico o no, no ayudó en nada al largometraje de Cathy Yan, mismo que ni las patadas al estilo John Wick pudo salvar.

Sonic: La Película tuvo un presupuesto de US$85 millones, cantidad bastante razonable tomando en cuenta los costos del rediseño del personaje principal del filme. Por ahora, es muy probable que el largometraje supere las predicciones que se tenían en un principio, y que incluso, continuemos sorprendiéndonos las próximas semanas con sus ganancias en la taquilla nacional y la extranjera.

Podrías continuar con: RESEÑA: Sonic La Película | Cuando los fans y el público ganan

En cuanto a Aves de Presa, si bien le va, podrá recuperar lo invertido y generarle unas cuantas ganancias a Warner Bros., quien seguramente replanteará su estrategia de marketing para The Suicide Squad, producción que traerá nuevamente a Margot Robbie como Harley Quinn.