¡Los Power Rangers de los 90 llegarán a la Mole 2020!

Sin duda si creciste en años 90, solamente el título de esta noticia debe emocionarte mucho. Power Rangers fue uno de los programas más icónicos de aquella nostálgica década. Toda buena niña y niño tenían a su personaje y color preferido, y si ya te hicimos recordar aquellos hermosos tiempos de tranquilidad y televisión, tenemos que continuar diciéndote que existe una posibilidad de conocerlos: La Mole 2020. Esta clásica convención que año con año saca nuestro lado más friki, tendrá como invitados a tres de tus Rangers favoritos. ¿Quiénes serán? ¡Continúa leyendo para averiguarlo!

Te podría interesar: Confirmado: ¡Doug Jones viene a La Mole 2020!

A través de los años hemos visto varias adaptaciones nuevas de este clásico show, algunas pésimas y otras no tanto, pero es un hecho que si viste la serie original durante tu infancia, siempre compararás cualquier nueva producción con aquélla que se estrenó en 1993. Si bien la idea original provenía del programa japonés de finales de los 70, Super Sentai Series, el mundo conoció a estos queridos personajes gracias a la versión estadounidense. Recordarás que en la trama de la primera temporada, una malvada bruja alienígena llamada Rita mantiene cautivo a Zordon, un poderoso hechicero que con ayuda de su asistente recluta a un grupo de adolescentes para que se conviertan en los Power Rangers y protejan nuestro planeta.

Este grupo de amigos que estudiaba en el instituto de la ciudad de Angel Grove a la par de que realizaban sus labores de héroes intergalácticos, estaba conformado inicialmente por Austin St. John (Jason Lee Scott/Red Ranger), Thuy Trang (Trini Kwan/Yellow Ranger), Walter Jones (Zack Taylor/Black Ranger), David Yost (Billy Cranston/Blue Ranger), Amy Jo Johnson (Kimberly Hart/Pink Ranger) y Jason David Frank (Tommy Oliver/Green Ranger/White Ranger). Aunque con el paso de las temporadas el elenco fue cambiando, algunos personajes cedieron el traje a nuevos actores y otros interpretaron a nuevos personajes, la nostalgia siempre ha estado dirigida a los que todos consideran los Power Rangers originales.

Afortunadamente, tendrás una oportunidad de conocer a algunos de los miembros de los Power Rangers en la próxima edición de La Mole Comic Con. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo, como ya es costumbre, y de acuerdo con la información del sitio y las redes sociales oficiales de esta organización, los actores de los Rangers Azul y Rojo de la primera temporada del show, se presentarán en un panel para interactuar con sus fans. Asimismo, los intérpretes que se añadieron al equipo durante la segunda entrega del programa, Steve Cardenas y Walter Jones, (Rocky-Red Ranger y Zack Black Ranger respectivamente) también llegarán a esta fantástica convención.

Deberías revisar: Power Rangers: se confirma reboot ambientado en los 90

Los Power Rangers no pasan de moda, y La Mole 2020, no será el único lugar donde tendremos un reencuentro con aquellos memorables personajes de la última década del siglo XX. Durante el pasado mes de diciembre, se hizo pública la información de que Paramount Pictures está preparando un reboot de esta serie que también estará ambientado en los años 90. De acuerdo con Comic Web, esta película no tendrá nada que ver con Power Rangers - 44%, sino que reiniciará el universo y nos remontará al exitoso show que todos recordamos con mucho cariño.

La próxima edición de La Mole Comic Con no sólo revivirá nuestra nostalgia por los Power Rangers, también llegarán a la Ciudad de México los actores principales de la famosa serie de Smallville: Tom Welling (Clark Kent/Superman), Erica Durance (Lois Lane) y Michael Rosenbaum (Lex Luthor). Además de este trío, tendremos la visita del actor Doug Jones, intérprete que ha trabajado con Guillermo del Toro en filmes como El Laberinto del Fauno - 95%, La Forma Del Agua - 92%, Hellboy - 81% y Hellboy II: El Ejército Dorado - 86%. ¡Sin duda estará imperdible!

No te vayas sin leer: Confirmado: Tom Welling viene a México como invitado especial de La Mole 2020

Te recordamos que los boletos para La Mole 2020 están disponibles a través de Boletia y si piensas conocer a algunas de las estrellas que estarán el próximo mes en la Ciudad de México, debes comprarlos ahora ya que las entradas se agotan rápidamente.