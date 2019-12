Star Wars: The Rise of Skywalker | Se filtra el texto de apertura y nuevas imágenes

La saga original de Star Wars está por concluir, dando así cierre a la historia que George Lucas comenzó cuando se estrenó Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%. Desde entonces, esta franquicia no ha hecho más que dejar momentos icónicos dentro de la cultura pop, uno de ellos es el texto de apertura con el que inician las películas y que sirven como parteaguas para el desarrollo de la premisa de la cinta. Debido a que la última película ya ha sido presentada a algunas personas, los spoilers han comenzado a filtrarse, y entre ellos se encuentra, el texto de apertura de Star Wars: el ascenso de Skywalker.

Te podría interesar: Star Wars: The Rise of Skywalker, entre las 3 mejores de la saga según audiencia de prueba

Como se mencionó en líneas anteriores, este texto marca la línea de partida que la historia de la película tomará para desarrollarse. Muy poco se sabe de lo que ocurrirá en la nueva cinta de la franquicia, y cada que el director, J.J. Abrams o algún miembro del elenco dan alguna declaración al respecto, se muestran muy herméticos y sólo dejan más dudas que respuestas con sus comentarios. Tal vez, el texto revelado ayude a que entendamos el panorama que nos espera este fin de semana en los cines.

A continuación, te mostraremos un fragmento del texto, no sigas leyendo si no quieres arruinarte el inicio de la película. No contiene un gran spoiler, pero tal vez quieras esperarte unos días más para disfrutarlo en pantalla grande. De querer lo contrario, sigue deslizando:

EPISODE IX THE RISE OF SKYWALKER The dead speak! The galaxy has heard a mysterious broadcast, a threat of REVENGE in the sinister voice of the late EMPEROR PALPATINE.

GENERAL LEIA ORGANA dispatches secret agents to gather intelligence, while REY, the last hope of the Jedi, trains for battle against the diabolical FIRST ORDER.

Meanwhile, Supreme Leader KYLO REN rages in search of the phantom Emperor, determined to destroy any threat to his power

EPISODIO IX El ASCENSO DE SKYWALKER ¡Los muertos hablan! La galaxia ha escuchado una transmisión misteriosa, una amenaza de VENGANZA de la siniestra voz del difunto EMPERADOR PALPATINE. LA GENERAL LEIA ORGANA recluta agentes secretos para reunir inteligencia, mientras que REY, la última esperanza de los Jedi, entrena para la batalla contra el PRIMER ORDEN diabólico. Mientras tanto, el Líder Supremo KYLO REN se enfurece en busca del Emperador fantasma, decidido a destruir cualquier amenaza a su poder.

Te recomendamos leer: Star Wars: Famosos que defendieron Los Últimos Jedi

Algunas teorías que circulaban en Internet alegaban que Kylo Ren (Adam Driver) quizá buscaba al Emperador para así conseguir un nuevo maestro, sin embargo, con este texto revelado, se puede intuir que quiere todo lo contrario. Al parecer el hijo de Leia y Han no quiere que nadie más sea el gobernante de la galaxia y buscará por todos los medios destruir a cualquier amenaza. De nuevo, hay más dudas que certezas aún con este texto revelado, entre ellos cómo será la aparición de Carrie Fisher, si es que su personaje sigue reclutando a algunos agentes. Previamente el director había prometido escenas que te llegan al corazón tras la muerte de la actriz.

Por otra parte, el mismísimo Luke Skywalker, Mark Hamill, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que demandaba que la galaxia permaneciera en silencio y libre de spoilers para que todos puedan disfrutar de este cierre cinematográfico:

La primera proyección pública de #TheRiseOfSkywalker tiene lugar esta noche en Los Angeles. Sé que no puedo evitar que escribas sobre eso en las redes sociales, pero PUEDO rogarte que, por favor, ¡¡POR FAVOR, evita SPOILERS!!! Gracias a todos de antemano, Mar #MayTheShushBeWithYou

The 1st public screening of #TheRiseOfSkywalker takes place tonight in Los Angeles. I know I can't stop you from writing about it on social media, but I CAN beg you to please, Please, PLEASE avoid any SPOILERS!!! Thanking you all in advance, Mar🐫 #MayTheShushBeWithYou pic.twitter.com/1FhCqwkKTn — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 16, 2019

The Rise of Skywalker tuvo anoche su primera proyección con público, en Los Ángeles, y las primeras reacciones no han sido nada desfavorables, ¿será que lograron redimirse ante tanto descontento que dejaron en los fanáticos con las películas pasadas? Este fin de semana por fin entenderemos qué hay detrás de todo el misterio que han mantenido por meses en Lucas Film y Disney.

No te vayas sin leer: Star Wars: El Ascenso de Skywalker | Primeras reacciones de los críticos están divididas por el fanservice