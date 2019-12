Quentin Tarantino confiesa que no hará Stark Trek clasificación R y que se retirará con otra película

Muchos años llevamos escuchando sobre el indeseado retiro de Quentin Tarantino, algo que parece estar más cerca que nunca. El “estilo Tarantino” es algo que nuestra generación ha tenido la fortuna de conocer, y será una lástima ya no poder disfrutarlo en la pantalla grande. El director ha declarado que piensa trabajar en otros proyectos de arte, pero no más haciendo cine, por lo que su película número 10 será la última de su carrera. ¿Y qué podemos esperar para este filme? Aparentemente ni el mismo cineasta lo sabe, pero no, no será la versión clasificación R de Star Trek que tanto había vociferado.

El director de Los 8 Más Odiados - 75% había expresado su interés en hacer su propia adaptación de las aventuras de Viaje a las Estrellas. Por supuesto que no iba a realizar ninguna versión alejada de su estética, por lo que podíamos esperar una película 100% en su estilo cinematográfico y una absoluta clasificación R. Quentin incluso había obtenido la aprobación de Paramount, que junto a J.J. Abrams (Star Trek - 95% y Star Trek: En la Oscuridad - 86%), estarían encargados de producir este filme. Mark L. Smith , guionista de Revenant: El Renacido - 82%, también formaría parte del proyecto.

Pero Había una vez en... Hollywood - 94% captó toda la atención de Tarantino, volviéndose quizás la producción más grande del director, casi como si se tratara de la última de su carrera. Así lo confesó recientemente en una entrevista para Consequence of Sound, donde literalmente dijo “creo que me estoy alejando de Star Trek”, revelando que no ha tenido ninguna conversación oficial con Paramount Pictures que confirme su participación la dichosa película clasificación R de Viaje a las Estrellas. Agregó que no tiene ni la más remota idea de cuál será el décimo filme que realizará (vía Indie Wire):

De una manera extraña, parece que [Había una vez en… Hollywood] sería mi última. Entonces, me he quitado la presión de hacer esa última gran declaración de voilà. Quiero decir, hubo un momento mientras que estaba escribiendo que dije: ‘¿Debería hacer esto ahora? ¿Debería hacer algo más? ¿Es éste el décimo [filme]?’ No, no evites que los planetas se alineen, ¿qué eres, Galactus? Si la Tierra está diciendo hazlo, hazlo... Pero de una manera extraña, en realidad me liberó. Quiero decir, no tengo idea de cuál será la historia del próximo. Ni siquiera tengo una pista.

Algunos críticos piensan que la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie es el mejor largometraje elaborado por Tarantino. Actualmente el filme es uno de los principales contendientes en esta temporada de premios, y hasta ahora ha obtenido varias nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Director en los Globos de Oro. El director de Perros De Reserva - 90% siente que esta producción representa el clímax de su carrera, por lo que se puede retirar con una especie de epílogo; imaginando que su última película será más que nada una nota de autor para un público más pequeño:

Una de las cosas que ha hecho [Había una vez en… Hollywood] es que me ha hecho sentir que hice mi gran declaración sobre Hollywood y que hay una acumulación de una carrera, una acumulación de mi interés, una acumulación de la filmografía. Si la idea de que todas las películas son un vagón y que todo es un tren, todos están contando una historia. Bueno, éste es el clímax, así que puedo ver que mi décima película probablemente sea un poco más pequeña.

Entonces, ¿cuál será la última película de Quentin Tarantino? Podemos olvidar la idea de una Star Trek al estilo Tiempos Violentos - 94%, como anteriormente le había dicho a Deadline que sería. Recientemente el director declaró que se había reunido con Uma Thurman y estaban considerando una tercera entrega que le diera cierre a Kill Bill: La Venganza, Volúmen 1 - 85% y Kill Bill: La Venganza, Volúmen 2 - 84%. Ésta sería una opción fantástica para el cineasta y sus seguidores, como una manera de mirar hacia al pasado y concluir esta etapa de su carrera artística. No obstante, quizás no le parezca tanto una “nota de autor” y necesite más trabajo del que desea para su décimo filme.