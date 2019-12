Kingpin, Bullseye y Elektra podrían regresar en una película de Daredevil

Desde que Kevin Feige está al mando de Marvel Studios, los rumores de que Charlie Cox podría regresar como el Hombre Sin Miedo en un reboot han sido muy fuertes. La tercera temporada de Daredevil - 93%l fue la última en trasmitirse en Netflix, antes de que este show como muchos otros de Marvel TV pereciera. Debido a la situación actual de la compañía, no es posible que trabajen de inmediato con este personaje, pero es bien sabido que Feige quiere a Cox de vuelta, y de acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Covered, aseguran que Kingpin (Vincent D'Onofrio), Elektra Natchios (Elodie Yung ) y Benjamin Poindexter / Bullseye (Wilson Bethel), también estarán de vuelta en una película de Daredevil.

Todos los fanáticos de los cómics desean que Daredevil reviva de alguna forma, sobre todo después de la abrupta cancelación que incluso puso furioso al actor Charlie Cox. El panorama parece cada vez más difícil con el reciente cierre de Marvel TV. Según reportó Deadline, la compañía solamente planea terminar los proyectos que ya estaban en proceso, específicamente Helstrom, una última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. - 100% y cuatro series animadas para Hulu. Lamentablemente esto le costó el empleo a aproximadamente 90% del personal.

No obstante, el lado positivo es que ahora Kevin Feige y su equipo pueden hacer lo que quieran con los héroes que en algún momento pertenecieron a Marvel TV, aunque para esto todavía tengamos que esperar unos cuantos años. De acuerdo con WGTC, el estudio está confiado en que puede revivir el programa de televisión de Daredevil al menos para una temporada más. Lo que le seguiría a esta cuarta entrega del show sería una película. Y no sólo Cox estaría de vuelta como el Hombre Sin Miedo: D’Onofrio, Yung y Bethel regresarían con sus respectivos personajes.

WGTC ya había reportado que es muy probable que Benjamin Poindexter y Wilson Fisk regresaran en cualquier tipo de avivamiento de la famosa serie, pero lo de le Elektra es información recién llegada. La tercera temporada terminó con el personaje de D’Onofrio en la cárcel y con el de Bethel en cirugía experimental. Elektra, exnovia de Murdock, parecía haber muerto al final de The Defenders - 74%. Pero ella ya hay vuelto a la vida antes, por lo que los productores no tendrían problemas con revivirla para una entrega más de Daredevil.

Aparentemente la premisa básica para una película de Daredevil, involucraría por supuesto a Kingpin fuera de la cárcel, con todas las intenciones de matar a Murdock de una vez por todas. Todo esto provocaría que muchos rostros familiares se crucen en el camino. Hasta ahora no hay información oficial de que esto vaya suceder, pero sería muy interesante ver a los personajes de Hell’s Kitchen teniendo roles significativos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Después de llevarse a cabo la Comic Con Experience en Brasil, Kevin Feige habló con The Playlist sobre las series de Marvel que se transmitirán en Disney Plus. Como ya lo esperábamos, el productor confirmó que todos los shows de la plataforma de streaming estarán vinculados con el MCU:

Disney Plus nos dará la oportunidad de contar historias aún más profundas con personajes que ya conoces y amas... en una nueva forma cinematográfica que no habíamos hecho antes. Ya comenzamos a grabar dos de ellas y son muy, muy especiales. Y todo, por primera vez, se interconectará. Por lo tanto, el MCU estará en la pantalla de tu hogar en Disney Plus y se interconectará con las películas, irá y volverá. Es emocionante expandir el MCU a grandes y mejores alturas.

Con esta declaración podemos concluir que una cuarta temporada de Daredevil forzosamente implicaría su relación con el MCU, mucho más una película de este apreciado héroe. Así que sólo queda esperar a que Marvel Studios confirme qué sucederá con este personaje; ya sea reboot, la continuidad de la serie o una película, los fans están ansiosos de tener más del Hombre Sin Miedo.