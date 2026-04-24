México lanza Incubadora de Ideas para fortalecer proyectos de cine desde Yucatán

México lanzó la Incubadora de Ideas, una iniciativa impulsada desde Yucatán para acompañar el desarrollo de proyectos cinematográficos desde sus primeras etapas. El programa, organizado por CANACINE Yucatán, Agencia Hellwig y FILMICA AI, en colaboración con el Municipio de Mérida y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, busca fortalecer la creación de historias mediante asesoría, análisis tecnológico y mentoría especializada.

También te puede interesar: Estudios Churubusco tendrá sede en Rosarito, Baja California: ‘Es un lugar maravilloso’

¿Qué busca la Incubadora de Ideas?

La propuesta parte de una preocupación central dentro de la industria audiovisual: no basta con producir más películas, también es necesario trabajar mejor las ideas antes de que lleguen a rodaje. Por eso, la Incubadora está enfocada en la etapa de desarrollo, donde se definen la estructura narrativa, la viabilidad del proyecto y sus posibilidades de conectar con públicos, productores e inversionistas.

Imagen: Prensa Mérida

El programa abrirá su convocatoria a nivel nacional. Las inscripciones comenzaron el 23 de marzo y cerrarán el 29 de mayo. Los resultados se publicarán el 29 de junio, mientras que el programa de asesorías iniciará el 6 de julio. Los proyectos seleccionados tendrán acceso a acompañamiento creativo, análisis de guion y orientación estratégica de industria.

También lee: ‘Día de Muertos’, el thriller sobrenatural filmado en Jalisco que conecta tradición mexicana y cine internacional

Uno de los objetivos es colocar a Yucatán como un espacio relevante para el desarrollo audiovisual, más allá de la concentración histórica de la industria en Ciudad de México.

Inteligencia artificial como herramienta creativa

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es el uso de herramientas de inteligencia artificial como FILMICA AI y ScriptLens. Según los impulsores del programa, estas plataformas no están planteadas como sustituto de los creadores, sino como apoyo para analizar guiones, estructuras narrativas y fortalezas de los proyectos.

Rodrigo González Mendoza explicó el sentido de esta apuesta (vía La Jornada): “Estamos en un punto de inflexión. La tecnología no viene a reemplazar la creatividad, sino a hacerla más precisa, más estratégica y más defendible frente a la industria. La Incubadora es una forma de democratizar herramientas que antes eran inaccesibles para la mayoría de los creadores”.

Jonathan Hellwig también destacó el papel regional de la iniciativa: “Yucatán tiene el potencial de convertirse en un hub creativo de alcance internacional. Con esta Incubadora estamos sentando las bases para profesionalizar el desarrollo de proyectos desde su origen y conectar el talento local con oportunidades reales dentro de la industria”.

Un cine mexicano activo, pero con retos de exhibición

La Incubadora llega en un momento de actividad importante para el cine mexicano. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025 del IMCINE, durante ese año se registraron 235 largometrajes mexicanos en alguna etapa de producción. Sin embargo, la presencia en salas sigue siendo limitada: de 429 películas estrenadas comercialmente en México, 93 fueron mexicanas y reunieron 9.1 millones de asistentes, apenas 5% del total.

‘Soy Frankelda’ (imagen: Cinema Fantasma)

En contraste, varias películas mexicanas han mantenido una presencia fuerte en festivales y premios internacionales. En años recientes destacaron ‘Tótem’, de Lila Avilés; ‘Sujo’, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez; ‘El eco’, de Tatiana Huezo; ‘La cocina’, de Alonso Ruizpalacios; ‘Manto de gemas’, de Natalia López Gallardo; y ‘Huesera’, de Michelle Garza Cervera.

También han llamado la atención proyectos recientes como ‘Soy Frankelda’, de Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz, que consiguió destacar en salas dentro del cine nacional, y ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke, que tuvo presencia en la Berlinale 2026 y abrió el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

En ese contexto, la Incubadora de Ideas apunta a un problema concreto: fortalecer las películas antes de que existan como producción. El reto será demostrar si la combinación de tecnología, mentoría e industria puede traducirse en proyectos mexicanos más sólidos, más visibles y con mejores posibilidades de llegar al público.

No te vayas sin leer: ‘Violentas Mariposas’ de Adolfo Dávila, cine mexicano sobre rebeldía en un país sin justicia

