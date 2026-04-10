Estudios Churubusco tendrá sede en Rosarito, Baja California: ‘Es un lugar maravilloso’

“Yo creo que Rosarito es un lugar ideal… es un lugar maravilloso”, compartió Cristián Calónico Lucio, director de Estudios Churubusco, en un video difundido por la Secretaría de Cultura de Baja California, al hablar del convenio con este icónico estudio de cine para expandirse fuera de la Ciudad de México.

Indudablemente, los Estudios Churubusco son un importante símbolo de la cultura cinematográfica mexicana, ya que han sido el sitio en el que se han grabado incontables producciones protagonizadas por grandes estrellas como Mario Moreno ‘Cantinflas’ y donde incluso se realizaron películas como la adaptación de ‘Pedro Páramo’ de 1966.

En 2025, este legendario sitio cumplió 80 años y celebró este hito con diferentes clips mostrados en espacios como la Cineteca Nacional, donde se destacaban algunos de los aspectos técnicos y a las personas que han trabajado durante años en este lugar.

Rosarito será sede de un foro cinematográfico del legendario estudio de cine. (Foto: Facebook / @Estudios Churubusco Azteca)

Estudios Churubusco llegan a Baja California

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Cultura de Baja California anunció que se firmó un convenio con Estudios Churubusco para expandirse con una sede, que será un foro cinematográfico en la ciudad de Rosarito.

“Este convenio sienta las bases para una sede histórica fuera de la capital, con impacto económico, cultural y turístico para Baja”, se puede leer en la publicación que confirma la próxima llegada de la sede, que aún está en proceso de construcción, de acuerdo con lo que mencionó Cristián Calónico Lucio.

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El director de Estudios Churubusco aseguró que hay planes de expandirse a otros estados de México. (Foto: Facebook / @Estudios Churubusco Azteca)

Al hablar de las razones por las que eligió este sitio, el director de Estudios Churubusco reveló que se debe a que Baja California cuenta con una gran infraestructura, destacando su turismo y las oportunidades para que el cine mexicano crezca de esta manera.

Más allá de la llegada de esta sede a Baja California, este evento es histórico, ya que marca la primera vez que los Estudios Churubusco salen de la Ciudad de México para expandir sus operaciones en otros estados del país.

“Este proyecto histórico se sustenta en el legado de 80 años de nuestros Estudios Churubusco y posiciona a la región fronteriza como un punto estratégico para la producción audiovisual”.

¿Estudios Churubusco llegará a más estados de México?

Otro detalle importante de este acuerdo es que, de acuerdo con el director de Estudios Churubusco, actualmente están trabajando en abrir más sedes en diferentes estados de México; sin embargo, aún no hay muchas actualizaciones al respecto, pero la filial que más ha avanzado es la de Rosarito, por lo que se impulsará para que sea la primera en concretarse.

Aún no hay muchos detalles de este foro ni de cuándo abrirá sus puertas; sin embargo, en la reunión en la que participaron el director de Estudios Churubusco y Alma Delia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura del estado, se mostraron los planes arquitectónicos y las necesidades que requerirá este espacio cinematográfico.

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