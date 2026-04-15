Katy Perry ya se encuentra bajo investigación tras ser acusada de agresión sexual por Ruby Rose

Tras la publicación de un hilo en Threads en el que la actriz Ruby Rose, conocida por producciones como Orange is the New Black y Batwoman, acusó a Katy Perry de agresión sexual, autoridades australianas confirmaron mediante un comunicado para Variety que la cantante de “Hot N Cold” ya se encuentra bajo investigación.

Las acusaciones de Ruby Rose

Rose señaló a Perry por una agresión sexual que, según su versión, ocurrió en 2010 en Melbourne, Australia, dentro de un local con licencia en el distrito central de la ciudad. Más tarde amplió su testimonio con una descripción explícita del supuesto episodio y aseguró que ese recuerdo la acompañó durante años antes de decidir hablar de él de manera abierta.

“Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, apartó su ropa interior y frotó su vagina asquerosa en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella.”

Ruby Rose en Batwoman

La actriz también dijo que ya concluyó sus reportes ante las autoridades y que, a partir de esa decisión, dejaría de comentar públicamente sobre esos casos:

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“A partir de esta tarde, he finalizado todos mis informes. Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos o las personas involucradas. Va a parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Ésta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio. Ahora puedo comenzar el proceso de sanación y avanzar temporalmente. Los quiero mucho a todos.”

La respuesta de Katy Perry

Un representante de la cantante negó la acusación y la describió como una falsedad total. El mensaje también afirmó que Rose tiene un historial de señalamientos públicos contra distintas personas que, según esa misma versión, han sido rechazados por quienes fueron nombrados.

“Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas y temerarias. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas en repetidas ocasiones por quienes han sido señalados.”

Hasta ahora, Perry no ha ofrecido una declaración extensa y personal sobre el caso más allá de la postura transmitida por su representante. Variety y otros medios reportaron además que el entorno de la cantante no respondió de inmediato a nuevas solicitudes de comentario una vez que se confirmó la apertura de la pesquisa policial en Australia.

Katy ya está bajo investigación

Katy Perry en Coachella 2026

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La novedad más importante es que la Policía de Victoria ya confirmó que detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil de Melbourne investigan una presunta agresión sexual histórica ocurrida en Melbourne en 2010. También precisó que el supuesto incidente habría tenido lugar en un establecimiento con licencia dentro del distrito financiero de la ciudad. Por tratarse de una averiguación en curso, no corresponde dar más detalles por ahora.

Ruby Rose y su lucha contra la depresión

Rose ha hablado en distintas ocasiones sobre sus problemas de salud mental y sobre su larga batalla contra la depresión. En 2016, escribió en redes sobre haber atravesado un periodo muy oscuro y aprovechó ese momento para enviar mensajes de apoyo a personas que estuvieran pasando por una situación parecida.

Años más tarde volvió a tocar el tema y explicó que había recibido diagnósticos relacionados con depresión y otros padecimientos, además de recordar que su adolescencia estuvo marcada por pensamientos suicidas. En una entrevista ocurrida en 2023, dijo que ese seguía siendo uno de sus mayores desafíos personales.