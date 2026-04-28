Barry Keoghan niega rumores de haber sido infiel a Sabrina Carpenter: ‘Simplemente desaparecí’

La relación entre Barry Keoghan y Sabrina Carpenter terminó en 2024 rodeada de polémica, y es hasta ahora cuando el actor irlandés se decidió a hablar sobre el ruido mediático que marcó su separación. Tras meses de especulación en redes sociales, el intérprete de ‘Eternals’ abordó el tema durante una aparición en el podcast ‘Friends Keep Secrets’, conducido por Benny Blanco, donde también estuvieron Lil Dicky y Kristin Batalucco.

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¿Qué dijo Barry Keoghan sobre su ruptura con Sabrina Carpenter?

El actor explicó que, tras la ruptura, decidió tomar distancia de Instagram, de los eventos sociales y de las apariciones públicas porque se sintió atrapado en una versión de los hechos que, según él, no correspondía con la realidad. Su relación con Sabrina Carpenter había pasado de ser una historia seguida con curiosidad por fans y medios a convertirse en terreno fértil para acusaciones no confirmadas, especialmente después de que comenzaran los rumores sobre una posible infidelidad.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter (Fotografía: Dave Benett/VF24)

Keoghan, quien en los últimos años ha ganado notoriedad por películas como ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Saltburn’ y su breve aparición en ‘The Batman’, dijo que la situación lo llevó a desaparecer de la vida pública. En el podcast, el actor lo explicó así: “Había una versión de los hechos que nunca se mencionó realmente —una versión que no es cierta— y yo nunca la confirmé ni dije nada al respecto. Y simplemente desaparecí.”

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El rumor de infidelidad y la respuesta de Barry Keoghan

Durante la conversación, Lil Dicky le preguntó directamente si esa “narrativa” se refería a la acusación de que había engañado a Sabrina Carpenter. Keoghan no evitó la pregunta y respondió: “Sí, que fui infiel.” Con esa frase, el actor confirmó que hablaba específicamente de los rumores de infidelidad que circularon tras su ruptura con la cantante y actriz.

Según lo dicho por Keoghan, el problema no fue solo la existencia del rumor, sino la velocidad con la que se amplificó en redes sociales. El actor señaló que salir con alguien bajo la mirada pública puede convertir cualquier especulación en una versión casi instalada, incluso cuando no hay una confirmación real detrás. También mencionó el caso de una mujer que publicó un video alimentando las acusaciones y que después, según él, admitió que lo había inventado.

El comentario llega después de que Breckie Hill, influencer señalada en algunos rumores como la supuesta tercera persona en la relación, negara públicamente esas acusaciones. Ella afirmó que no había sido responsable de la separación y que se encontraba hospitalizada después de sufrir un accidente de esquí cuando comenzaron a circular esas versiones.

Sabrina Carpenter (Fotografía: Jamie McCarthy/WireImage)

De ‘Please Please Please’ a una ruptura bajo escrutinio

La relación entre Barry Keoghan y Sabrina Carpenter comenzó a llamar la atención a finales de 2023, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos y salidas públicas. Su momento más comentado llegó en 2024, cuando el actor apareció en el videoclip de ‘Please Please Please’, donde interpretó al interés amoroso problemático del personaje de Carpenter. La colaboración alimentó aún más el interés de los fans, justamente cuando la carrera musical de la cantante atravesaba una etapa de enorme exposición.

Después de la ruptura, la atención se desplazó hacia la especulación. Keoghan aseguró que eligió no atacar públicamente a nadie ni aumentar el ruido alrededor del tema. En lugar de responder de inmediato, optó por retirarse. Ahora, con sus declaraciones en ‘Friends Keep Secrets’, el actor busca dejar clara su postura: los rumores de infidelidad que marcaron el final de su relación con Sabrina Carpenter, según él, no eran ciertos.

Con información de TMZ.

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