¿Será una serie de Disney+? Nuevo reporte revelaría impresionantes detalles de ‘Young Avengers’

La posibilidad de ver a los ‘Young Avengers’ en acción ha sido un tema recurrente entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, recientes reportes apuntan a un cambio significativo en los planes del estudio. En lugar de llevar esta esperada reunión al cine, todo indica que Marvel Studios podría optar por convertir a los jóvenes héroes en protagonistas de una serie limitada para Disney+.

También te puede interesar: Deadpool sustituye a She Hulk en cartel de Marvel: ¿Cómo le fue a la serie del MCU tras su estreno en streaming?

¿Qué sabemos a ciencia cierta sobre los ‘Young Avengers’?

Desde la Fase 4, Marvel ha introducido gradualmente a varios personajes que en los cómics forman parte de los ‘Young Avengers’. Entre ellos destacan Kate Bishop (Hailee Steinfeld), vista en la serie ‘Hawkeye’; America Chavez (Xochitl Gomez), presentada en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’; Cassie Lang (Kathryn Newton), quien asumió un papel más activo en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’; y Kamala Khan (Iman Vellani), protagonista de ‘Ms. Marvel’ y parte fundamental de ‘The Marvels’.

Young Avengers del MCU, imagen: Threads (dailycosmicmarvel)

También se han mencionado a otros posibles integrantes, como Eli Bradley (Elijah Richardson), introducido en ‘The Falcon and the Winter Soldier’; Riri Williams (Dominique Thorne), quien debutó como ‘Ironheart’ en ‘Black Panther: Wakanda Forever’; y Kid Loki (Jack Veal), visto en ‘Loki’. Además, Joe Locke interpreta a Billy Maximoff, también conocido como Wiccan, en la serie ‘Agatha All Along’, mientras que Tommy Maximoff, alias Speed, podría reaparecer en el futuro. A pesar de estas incorporaciones, no ha habido confirmación oficial de un proyecto que reúna a este grupo... hasta ahora.

También lee: ¿Demasiados superhéroes en el MCU? Estas son todas las películas de Marvel Studios que fueron canceladas

¿Qué reveló el nuevo reporte sobre ‘Young Avengers’?

Según la YouTuber y comentarista Kristian Harloff (quien previamente trabajó en Collider), Marvel habría abandonado los planes de una película de los ‘Young Avengers’ en favor de una serie limitada para Disney+, titulada tentativamente ‘Champions’. Harloff aseguró que la serie contaría con la participación de Hailee Steinfeld y Iman Vellani como protagonistas principales, aunque no especificó cuántos episodios tendría ni qué otros personajes estarían involucrados.

El reporte menciona que esta decisión refleja un cambio de estrategia dentro de Marvel Studios, que ahora busca proyectos de menor escala para explorar nuevas historias sin los riesgos asociados a un estreno cinematográfico. Harloff subraya que su fuente ha sido confiable en ocasiones previas, lo que da cierto peso a esta información.

Ms. Marvel recluta a Kate Bishop en la escena post-créditos de 'The Marvels' (imagen: Marvel Studios)

¿Por qué Marvel habría decidido hacer una serie y no un proyecto cinematográfico?

El cambio de una película a una serie podría ser consecuencia de los problemas recientes en la taquilla del UCM. Producciones como ‘The Marvels’, protagonizada por Iman Vellani, han tenido un rendimiento decepcionante, perdiendo hasta 200 millones de dólares. Incluso proyectos que apuntaban alto, como ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, no lograron el impacto esperado.

Además, el enfoque en equipos liderados por personajes femeninos no ha generado el mismo nivel de entusiasmo que los proyectos protagonizados por héroes clásicos como Thor o Iron Man. Aunque esta percepción es debatible, las cifras son un factor crucial en las decisiones de Marvel. Optar por una serie permitiría minimizar costos y riesgos financieros, mientras se evalúa el interés del público en los ‘Young Avengers’.

Finalmente, la edad de algunos actores también podría ser un factor. Al momento de lanzar un proyecto, varios de ellos, como Hailee Steinfeld y Kathryn Newton, ya habrán superado los 30 años, alejándose del concepto de “jóvenes” héroes. Una serie de duración limitada permitiría capitalizar su popularidad antes de que el tiempo juegue en su contra.

No te vayas sin leer: ¿Regresará Magneto? Michael Fassbender quiere unirse al MCU tras el éxito de ‘Deadpool & Wolverine’