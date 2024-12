'Asombrosa' e 'impresionante': Así describen a ‘Moana 2’ las primeras reacciones de los críticos

La esperada secuela de Disney, ‘Moana 2 - 60%’, está a pocos días de llegar a los cines, y las primeras reacciones de los críticos ya están aquí. Después del gran éxito de la película original de 2016, los fans tenían altas expectativas para esta continuación. Las opiniones iniciales apuntan a que el regreso de Moana y Maui ofrece una experiencia visual impresionante, una historia conmovedora y nuevos personajes memorables. Además, la película promete sorpresas que podrían sentar las bases para una posible tercera entrega.



Todo lo que debes saber sobre ‘Moana 2’

‘Moana 2’ es la secuela directa de la exitosa película de 2016, Moana: Un Mar de Aventuras - 96%, que se convirtió en un clásico moderno de Disney. La historia se sitúa tres años después de los eventos de la primera entrega y sigue a Moana mientras recibe un llamado inesperado de sus ancestros navegantes. Acompañada por Maui y un nuevo equipo de exploradores, Moana se embarca en una aventura para romper la maldición de la isla de Motufetu.

Póster de 'Moana 2' (imagen: IMDb)

La película cuenta con el regreso de Auliʻi Cravalho como la voz de Moana y Dwayne Johnson como Maui, junto a un elenco que incluye a Temuera Morrison, Nicole Scherzinger y Rachel House. Nuevas voces también se unen al proyecto, como Khaleesi Lambert-Tsuda en el papel de Simea, la hermana menor de Moana. La animación ha sido uno de los aspectos más destacados, con Walt Disney Animation Studios llevando la producción a niveles visuales aún más impresionantes que los de la primera entrega.

En cuanto a la música, Mark Mancina y Opetaia Foa’i regresan para encargarse de la banda sonora, mientras que Abigail Barlow y Emily Bear se suman como compositoras de nuevas canciones. Aunque algunos críticos señalan que las canciones no son tan memorables como las del primer filme, destacan el corazón y las emociones detrás de cada tema.

¿Qué están diciendo las primeras reacciones de los críticos?

Las primeras reacciones describen a ‘Moana 2’ como una secuela digna que mantiene el espíritu de la original. Los críticos han elogiado la química entre Moana y Maui, calificándola como divertida y emotiva, mientras que los nuevos personajes, especialmente Simea, han sido recibidos con entusiasmo. La historia ha sido destacada por su profundidad emocional, su mensaje empoderador y su capacidad de sumergir a los espectadores en la rica tradición polinesia.

La animación ha sido uno de los aspectos más aplaudidos. Aunque las canciones no alcanzan el nivel icónico de la primera película, se menciona que aún hay temas divertidos que complementan la narrativa. Además, la escena de mitad de créditos ha generado gran expectativa, con insinuaciones de que podría conectar directamente con una posible tercera entrega.

‘Moana 2’ llegará a los cines el próximo 27 de noviembre y promete convertirse en uno de los grandes éxitos de Disney de este año.

'Moana 2' (imagen: IMDb)

Reacciones de los críticos a 'Moana 2'

#Moana2 es una secuela asombrosa que no teme subir las apuestas. ¡La química de Maui y Moana nunca pasa de moda y sus bromas son divertidas y emotivas! ¡La historia es conmovedora y la banda sonora es IMPRESIONANTE! La escena de mitad de créditos (cara de sorpresa).

¡Moana 2 es una secuela digna! Divertida, buena música y toneladas de amor. Otro viaje emocional y empoderador por el mar. ¡La animación es IMPRESIONANTE! Los nuevos personajes son fantásticos, pero funcionan mejor cuando Moana y Maui están juntos. ¡Sus bromas lo son todo! ¡Esa escena a mitad de créditos!

¡Me encantó #Moana2! La animación es impresionante y el equipo de Moana es fantástico. Su hermana pequeña se robó completamente el show. La historia es fuerte y está bien elaborada. Es una secuela encantadora. ¡También disfruté y me encantó la música!

Si bien las canciones no son tan pegadizas en esta ocasión, Moana y Maui siguen siendo una pareja contagiosa, que ofrece chistes divertidos y momentos sinceros. Animación brillante, una inmersión más profunda en la tradición polinesia, #Moana2 demuestra que vale la pena navegar más allá del arrecife una vez más.

#Moana2 presenta el regreso de Moana y Maui y son tan geniales como puedes recordar. La secuela alcanza niveles más altos con imágenes sobresalientes y nuevos personajes que funcionaron muy bien en una historia con un gran corazón. Puede que las canciones no sean tan notables como las de su predecesora, pero aún hay algunas divertidas.

