¿Y Joe Manganiello? James Gunn confirma que Deathstroke se unirá al Universo de DC (DCU)

La evolución del universo cinematográfico de DC sigue generando expectativa entre los fanáticos. James Gunn, co-director de DC Studios, ha confirmado que el mercenario Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke, tendrá un lugar en el nuevo DC Universe (DCU). Sin embargo, mientras Gunn traza el futuro de este icónico personaje, hay muchas preguntas sin respuesta.

La película de Deathstroke y Bane, ¿una realidad?

En septiembre de este año, se reveló que DC Studios estaba desarrollando una película centrada en dos de los villanos más icónicos de Gotham: Deathstroke y Bane. Según fuentes, el proyecto contará con un guion de Matthew Orton, quien también trabaja en ‘Captain America: Brave New World’. Aunque aún no hay director asociado y los detalles de la trama permanecen bajo reserva, se sabe que ambos personajes estarán presentes en la cinta, aunque no está claro si serán los protagonistas principales.

James Gunn (Imagen: Getty)

Este anuncio ha alimentado las especulaciones sobre si esta producción podría convertirse en una especie de “team-up” de villanos similar a los ‘Secret Six’ o si estos enemigos históricos del Caballero Oscuro se enfrentarán entre ellos. Por el momento, DC Studios y sus líderes, Gunn y Peter Safran, no han confirmado si el proyecto formará parte del primer capítulo del DCU, titulado ‘Gods and Monsters’.

¿Qué dijo James Gunn sobre la llegada de Deathstroke al DCU?

James Gunn ha sido claro respecto a los planes de incluir a Deathstroke en el nuevo DCU. Aunque no mencionó específicamente si el personaje debutará en la película de ‘The Brave and the Bold’ o en un proyecto propio, Gunn aseguró en Threads que Slade Wilson se unirá a la franquicia, cuando un fan le preguntó “¿Tienes ideas sobre cómo Deathstroke podría funcionar en el DCU?, ¿Hay al menos planes para él?”, a lo que respondió el cineasta: “Sí y sí”.

Cabe destacar que el primer capítulo del DCU comenzará oficialmente con la serie animada ‘Creature Commandos’ en 2024, seguido de la película ‘Superman’, dirigida y escrita por el propio Gunn, que se estrenará en 2025. Con este enfoque renovado, los fanáticos pueden esperar que Deathstroke tenga un papel relevante dentro del universo compartido, ya sea como antagonista de Batman en ‘The Brave and the Bold’ o en una futura interacción con otros héroes y villanos del DCU.

¿Qué fue de Joe Manganiello, el actor de Deathstroke en el DCEU?

Joe Manganiello, quien dio vida a Deathstroke en la escena post-créditos de ‘Justice League’, tuvo planes prometedores para expandir el personaje dentro del DCEU. Originalmente, Manganiello iba a protagonizar una película en solitario sobre los orígenes de Deathstroke, dirigida por Gareth Evans (‘The Raid’). Además, se esperaba que tuviera un papel significativo en la versión de ‘The Batman’ dirigida por Ben Affleck, pero ambos proyectos fueron cancelados tras los cambios de dirección en Warner Bros.

Joe Manganiello como Deathstroke (imagen: Warner Bros.)

En una entrevista con Comic Book, Manganiello reveló que James Gunn lo alentó a “dejar ir” el sueño de volver a interpretar a Slade Wilson. El actor también compartió que escribió un guion para un cómic basado en su visión del origen del personaje, pero decidió no continuar el proyecto debido a la falta de garantías sobre su posible participación si el material despertaba interés para futuras adaptaciones.

Con el reinicio del DCU bajo la dirección de Gunn y Safran, parece poco probable que Manganiello retome el papel de Deathstroke. Sin embargo, su interpretación en el DCEU sigue siendo recordada por los fanáticos, y muchos esperan que el nuevo Slade Wilson esté a la altura de las expectativas.

