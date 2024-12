¿Santa Claus se adelanta con 'Deadpool'? Ryan Reynolds anuncia un posible especial de Navidad del irreverente superhéroe

Ryan Reynolds ha vuelto a sorprender a los fanáticos de Marvel con un intrigante adelanto que sugiere un especial navideño protagonizado por Deadpool. En medio del éxito de 'Deadpool & Wolverine - 79%' y la creciente expectativa sobre el futuro del personaje en el MCU, esta posibilidad ha desatado una ola de teorías y especulaciones. ¿Qué sorpresas guarda el antihéroe más irreverente de Marvel para estas fiestas?

También lee: ¿No estaba en el guion? Director de ‘Deadpool & Wolverine’ revela el origen de la escena inicial donde profanan la tumba de Logan

¿Habrá un especial de Navidad de 'Deadpool'?

La especulación sobre este proyecto surgió luego de que Reynolds compartiera un video detrás de cámaras en su cuenta de Instagram. En el clip, el actor aparece vestido con el icónico traje rojo de Deadpool en un set decorado con temática navideña, incluyendo un trineo de Santa Claus.

Aunque no llevaba el maquillaje característico de Wade Wilson, lo que indica que la escena podría mostrarlo con la máscara puesta, el contexto ha llevado a los fanáticos a teorizar sobre un especial festivo.

De acuerdo con ‘Screenrant’, algunos seguidores sugieren que podría tratarse de un ‘Special Presentation’ al estilo de ‘Werewolf by Night’, mientras que otros creen que podría ser una versión navideña de ‘Once Upon a Deadpool’, adaptando el tono del personaje a un público más familiar. Aunque Marvel Studios no ha confirmado nada oficialmente, estas posibilidades han alimentado el entusiasmo de los fans.

¿Hay planes para que Deadpool vuelva al MCU?

Tras el éxito masivo de ‘Deadpool & Wolverine’, que se posicionó como el mayor éxito del MCU desde ‘Spider-Man: No Way Home’, es lógico que Marvel considere traer de vuelta al irreverente antihéroe. Aunque no se ha anunciado oficialmente una secuela directa, el final de ‘Deadpool & Wolverine’ dejó abierta la puerta para futuras aventuras. Según ‘Screenrant’, este filme sirvió como un puente para integrar al personaje en la línea temporal sagrada del MCU, lo que facilita su inclusión en futuros proyectos.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha subrayado la importancia de los X-Men y sus personajes en el futuro del MCU. Si bien no se ha establecido una fecha específica para el regreso de Deadpool, su popularidad y el impacto de su última película sugieren que su historia en el universo cinematográfico está lejos de terminar.

Podría interesarte: Deadpool sustituye a She Hulk en cartel de Marvel: ¿Cómo le fue a la serie del MCU tras su estreno en streaming?

¿Cómo podrían volver Deadpool y Wolverine al MCU?

Una de las teorías más sólidas sobre el regreso de Deadpool y Wolverine apunta a ‘Avengers: Secret Wars’, programada para estrenarse en mayo de 2027. Este evento cinematográfico, descrito como un cruce masivo al estilo de ‘Avengers: Endgame’, podría ser el escenario ideal para reunir a estos personajes. Según ‘Screenrant’, "Secret Wars podría ofrecer una última oportunidad para que Ryan Reynolds y Hugh Jackman interpreten a sus icónicos roles antes de un posible reinicio suave del MCU".

Además, el multiverso introducido en ‘Deadpool & Wolverine’ proporciona una justificación narrativa perfecta para explorar versiones alternativas de estos personajes o incluso despedir a las interpretaciones actuales de Reynolds y Jackman. Este enfoque no solo permitiría una transición hacia nuevos actores, sino que también mantendría la cohesión dentro de las tramas interconectadas del MCU.

Por otro lado, Kevin Feige mencionó en una entrevista con ‘Screenrant’ que la conclusión de la saga del Multiverso será crucial para introducir a los X-Men como una fuerza central en las fases futuras del MCU. Esto sugiere que Deadpool podría tener un papel clave en esa transición, sirviendo como puente entre las generaciones anteriores y las nuevas.

No te vayas sin leer: ¿Regresará Magneto? Michael Fassbender quiere unirse al MCU tras el éxito de ‘Deadpool & Wolverine’