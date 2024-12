¿Volverá como el Guasón? Barry Keoghan habla sobre su participación en 'The Batman: Part II' con Robert Pattinson

Barry Keoghan dejó una impresión duradera con su breve, pero escalofriante actuación como el Guasón en una escena eliminada de Batman - 85%, la película de 2022 dirigida por Matt Reeves. Aunque la escena no formó parte del montaje final, Warner Bros. la lanzó posteriormente como material promocional, y la intensidad de Keoghan no pasó desapercibida para los fans. Su caracterización mostró un lado perturbador y único del icónico villano de Gotham.

La interpretación de Keoghan resaltó entre el público y los críticos, quienes lo consideraron una versión intrigante y fresca del personaje. Muchos comenzaron a especular sobre si el actor tendría un papel más importante en futuras entregas de la franquicia protagonizada por Robert Pattinson como el Caballero de la Noche.

Barry Keoghan en 'Batman' (Foto: X)

¿Qué dijo Barry Keoghan sobre volver como el Guasón?

Los rumores sobre el posible regreso de Barry Keoghan como el Guasón en 'The Batman: Part II' mantiene a los fans emocionados. Durante una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Confused, el actor habló sobre esta posibilidad y dejó en claro su entusiasmo, aunque también señaló que no hay planes confirmados.

"De nuevo, ya sabes, es un ícono y para la gente que lo interpreta son actuaciones icónicas y es algo muy importante", expresó Keoghan. "Si surgiera la oportunidad, sí me encantaría explorar y, si tuviera la oportunidad, sumergirme de verdad en ello. Pero no me han contactado y no he oído nada, así que no puedo." Estas declaraciones han dejado a los seguidores del Universo de Gotham con más preguntas que respuestas.

Los proyectos más destacados de Barry Keoghan

Mientras se especula sobre su posible regreso como el Príncipe Payaso del Crimen, Barry Keoghan sigue brillando en la industria del cine. El actor, nominado al Oscar por su trabajo en 'Los espíritus de la isla', ha demostrado una gran versatilidad en sus papeles.

Además de su papel en 'The Batman', Keoghan también participó en Eternals - 58% de Marvel Studios como Druig, un personaje que destacó por su profundidad emocional. Estos proyectos han consolidado su posición como uno de los actores más prometedores de su generación.

Barry Keoghan con Sabrina Carpenter (Foto: X)

El impacto de 'The Batman' de 2022

'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, redefinió al icónico héroe de Gotham con una atmósfera más oscura y detectivesca. La película exploró el lado más vulnerable de Bruce Wayne mientras enfrentaba una serie de crímenes orquestados por el Acertijo, interpretado magistralmente por Paul Dano.

La crítica aplaudió la película por su tono sombrío, su impresionante cinematografía y sus actuaciones destacadas. Recaudando más de 770 millones de dólares a nivel mundial, 'The Batman' no solo revitalizó al personaje, sino que también generó grandes expectativas para su secuela.

¿Qué promete 'The Batman: Part II'?

'The Batman: Part II' llegará a las salas de cine el 2 de octubre de 2026, y los fans ya esperan ansiosos su estreno. Aunque los detalles sobre la trama permanecen en secreto, Matt Reeves ha asegurado que continuará explorando la dualidad de Bruce Wayne y los oscuros rincones de Gotham.

La posibilidad de que el Guasón de Barry Keoghan tenga un papel más prominente en esta secuela es una de las incógnitas que más entusiasman a los seguidores. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado personajes adicionales o el regreso de villanos ya establecidos.

