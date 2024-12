¿Y la hermana? Lindsay Lohan revela la respuesta que dio al CEO de Disney en la premiere de ‘Juego de Gemelas’

Lindsay Lohan, reconocida actriz y cantante, sigue sorprendiendo al público no solo con su talento, sino también con las anécdotas de su carrera. Durante una reciente aparición en el programa ‘Watch What Happens Live’ de Bravo, Lohan reveló una divertida pero afilada respuesta que dio al entonces CEO de Disney, Michael Eisner, durante la premiere de ‘Juego de Gemelas - 86%’ en 1998. La actriz, quien en ese momento tenía solo 12 años, dejó claro desde una edad temprana que tenía una personalidad marcada y un ingenio rápido.

También te puede interesar: Habrá buen oleaje para Disney: 'Moana 2' se perfila para recaudar millonaria cifra en su debut en taquilla

¿Qué dijo Lindsay Lohan al CEO de Disney durante la premiere de ‘Juego de Gemelas’?

En 1998, Lindsay Lohan deslumbró al mundo con su actuación en ‘Juego de Gemelas’, donde interpretó a las gemelas Hallie y Annie. Durante la premiere mundial de la película, el entonces CEO de Disney, Michael Eisner, se acercó a Lohan y le preguntó: “¿Dónde está tu gemela?”. Aunque no se sabe si Eisner bromeaba o si realmente no comprendía que Lohan había interpretado ambos papeles, la respuesta de la joven actriz quedó para el recuerdo.

Lindsay Lohan en 'Juego de Gemelas' (Imagen: Walt Disney Pictures)

“Le respondí: ‘Bueno, deberían haberme pagado el doble, porque no tengo una gemela’”, recordó Lohan en la entrevista. La película no solo marcó el inicio de su carrera, sino que también dejó en claro su talento y carisma.

También lee: Chicas Pesadas | Top de críticas, reseñas y calificaciones

¿De qué trata ‘Juego de Gemelas’?

‘Juego de Gemelas’, dirigida por Nancy Meyers, es una comedia familiar estrenada en 1998 que se convirtió rápidamente en un clásico de Disney. La historia sigue a Hallie y Annie, dos niñas idénticas que descubren que son hermanas gemelas separadas al nacer cuando coinciden en un campamento de verano. Deciden intercambiar lugares para conocer a sus padres, interpretados por Dennis Quaid y Natasha Richardson, y trabajar juntas para reunir a su familia.

La película, un remake del clásico de 1961, fue un gran éxito tanto en taquilla como entre los críticos. El desempeño de Lohan en los papeles duales de Hallie y Annie fue elogiado por su carisma y habilidad para diferenciar a las dos personalidades, consolidándola como una estrella infantil.

Lindsay Lohan en 2024 (WireImage)

¿Cuáles son los proyectos más recientes de Lindsay Lohan?

Tras años de altibajos en su carrera, Lindsay Lohan ha resurgido en la industria del entretenimiento con nuevos proyectos. En 2022, protagonizó la comedia romántica navideña de Netflix ‘Falling for Christmas’, marcando su regreso a grandes producciones después de más de una década. La película fue un éxito rotundo, convirtiéndose en el título navideño más visto de ese año en Estados Unidos.

Lohan también firmó un contrato con Netflix para protagonizar más producciones. En 2024, estrenó ‘Irish Wish’, una comedia romántica que recibió elogios por su actuación. Además, su participación en ‘Our Little Secret’, la tercera película de su acuerdo con la plataforma, ha generado expectativas entre sus seguidores.

Entre sus proyectos futuros más destacados, se encuentra el regreso a Disney para la secuela de ‘Viernes de Locos’, titulada ‘Freakier Friday’, junto a Jamie Lee Curtis. Programada para 2025, esta película promete reunir a los fans de la original y a una nueva generación de espectadores. Con su regreso al cine y su conexión renovada con Disney, Lindsay Lohan demuestra que su talento y carisma siguen vigentes, y que está lista para continuar conquistando a la audiencia.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Un Viernes de Locos, de Mark Waters, ¿qué dijo la crítica en su estreno?