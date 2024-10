Christopher Nolan habría rechazado a una productora para su nueva película a pesar de su presunta reconciliación

En la industria del cine, pocos directores poseen el poder y la libertad creativa de Christopher Nolan, quien recientemente conquistó a crítica y audiencia con 'Oppenheimer - 95%', su épico drama sobre la creación de la bomba atómica. Sin embargo, su nueva colaboración con Universal ha dejado a Warner Bros., su estudio de confianza durante casi dos décadas, fuera de su próximo proyecto. A pesar de intentos públicos de reconciliación entre Nolan y Warner, el director británico parece haberse distanciado definitivamente de su antiguo “hogar” cinematográfico.

¿Qué se sabe sobre el rechazo de Christopher Nolan a volver a trabajar con Warner Bros.?

Tras el éxito de 'Oppenheimer', Nolan está trabajando en un nuevo proyecto que aún no tiene detalles públicos, aunque circulan rumores de quiénes podrían estar en el elenco. Según el medio Puck (vía World of Reel), Nolan ni siquiera consideró a Warner Bros. para esta próxima película, dándole el privilegio exclusivo a Donna Langley, jefa de Universal, de revisar el guion. Warner Bros., liderado actualmente por los co-directores Mike De Luca y Pam Abdy, expresó su deseo de que Nolan volviera a su “casa” y realizó múltiples gestos de reconciliación. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes, y la apuesta de Universal por 'Oppenheimer', que alcanzó casi mil millones de dólares en taquilla y obtuvo varios premios Oscar, parece haber asegurado la lealtad del cineasta hacia este estudio.

Christopher Nolan (Imagen: La Presse)

¿Por qué hubo una ruptura entre Christopher Nolan y Warner Bros.?

La ruptura pública entre Nolan y Warner Bros. se originó cuando el estudio decidió lanzar sus películas de 2021 en cines y en su plataforma de streaming, HBO Max. Este modelo, conocido como "day-and-date," fue implementado en plena pandemia, y aunque buscaba fortalecer la plataforma, fue duramente criticado por el director, quien aboga por la experiencia cinematográfica. Para Nolan, esta estrategia fue un "pecado," y lideró una protesta en la industria contra la medida, considerando que Warner había traicionado el compromiso de preservar el cine en pantalla grande.

A pesar de los cambios de liderazgo en Warner Bros., que incluyeron la salida de Jason Kilar y la llegada de David Zaslav como CEO, y del esfuerzo por reparar la relación con Nolan, incluyendo un generoso cheque de regalías por 'Tenet', el director ha optado por seguir adelante con Universal.

Poster japonés oficial de 'Oppenheimer'

¿Qué sabemos sobre la nueva película de Christopher Nolan?

Aunque los detalles son prácticamente nulos y aún no se han revelado información oficial de la nueva película del director, los rumores apuntan a que Matt Damon podría unirse al elenco, marcando su tercera colaboración con Nolan tras 'Interstellar' y 'Oppenheimer'. También se especula que Cillian Murphy, quien recientemente ganó un Oscar por su interpretación en 'Oppenheimer', podría tener un rol en este proyecto.

Para Warner Bros., la pérdida de Nolan marca el fin de una era de éxitos compartidos, que incluyó grandes producciones como 'The Dark Knight', 'Inception' y 'Interstellar'. Con el futuro incierto y un enfoque renovado en el streaming.

