¡Aprobado por el máster! George R.R. Martin está 'encantado' con lo que ha visto del spin-off ‘El Caballero de los Siete Reinos’

George R.R. Martin , el creador de la saga literaria que inspiró ‘Game of Thrones’, ha expresado su entusiasmo por la próxima serie de HBO, ‘El Caballero de los Siete Reinos’. A diferencia de sus recientes críticas hacia ‘La Casa del Dragón - 82%’, Martin ha mostrado una opinión positiva sobre la adaptación de sus historias de ‘Tales of Dunk and Egg’, en la que participó como creador y productor ejecutivo. El escritor ha elogiado tanto el primer episodio como las actuaciones de los protagonistas Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

¿Qué opina George R.R. Martin de la serie ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

En su blog personal Not a Blog, Martin compartió sus impresiones tras ver un primer corte del episodio piloto. “Hace unas semanas, vi un primer corte del primer episodio. Me encantó. No puedo esperar para ver más,” comentó Martin (via Collider), quien también elogió la química entre Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, quienes interpretan a Ser Duncan el Alto y al príncipe Egg, respectivamente. Según Martin, ambos actores encajan perfectamente en los papeles y parecían haber "salido directamente de las páginas de su libro."

George R.R. Martin (Imagen: Getty)

Este proyecto es especialmente significativo para Martin, quien confesó que los personajes de Dunk y Egg ocupan un lugar especial en su corazón desde que escribió ‘El caballero errante’, la primera historia de la serie. Martin añadió que lleva años soñando con ver a estos personajes en la pantalla, y cree que los fans disfrutarán de esta nueva aventura en Westeros tanto como él.

¿De qué trata ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

‘El Caballero de los Siete Reinos’ está basado en las historias cortas ‘Tales of Dunk and Egg’, escritas por Martin y situadas unos 90 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. La serie sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, un caballero errante interpretado por Peter Claffey, y su joven escudero, Egg, quien en realidad es el príncipe Aegon Targaryen, interpretado por Dexter Sol Ansell. La historia explora la vida de estos dos personajes mientras recorren Westeros, enfrentándose a desafíos y conociendo a diversas figuras que jugarán roles importantes en el futuro de los Siete Reinos.

La serie, que contará con seis episodios en su primera temporada, también incluirá a otros personajes relevantes de la historia Targaryen, como el príncipe Aerion Targaryen y el príncipe Baelor, interpretados por Finn Bennett y Bertie Carvel, respectivamente.

Peter Claffey interpreta a Duncan en 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight' (Foto: HBO)

¿Por qué George R.R. Martin criticó ‘La Casa del Dragón’?

A pesar de su papel como co-creador y productor ejecutivo, Martin ha sido crítico con algunas de las decisiones creativas en ‘La Casa del Dragón’, la precuela de ‘Game of Thrones’ que adapta su novela ‘Fire & Blood’. En una entrada de blog titulada Beware the Butterflies, Martin explicó su desacuerdo con la eliminación de ciertos personajes y eventos, como la ausencia del príncipe Maelor Targaryen en la segunda temporada. Esta decisión afecta la línea argumental de la secuencia de ‘Blood & Cheese’ y elimina elementos que, según Martin, fortalecían la narrativa, como la angustia de Helaena Targaryen y las repercusiones en el pueblo de Desembarco del Rey.

Martin señaló que la decisión de omitir al joven príncipe fue una medida práctica para evitar el desafío de trabajar con un niño tan pequeño en el set, algo que Ryan Condal, showrunner de la serie, justificó como necesario debido al presupuesto y las limitaciones de tiempo. Sin embargo, Martin considera que estos cambios podrían traer consecuencias más “tóxicas” en futuras temporadas, sugiriendo que ciertos detalles eliminados afectan la coherencia de la historia en las temporadas 3 y 4.

