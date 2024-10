¡Sube y sube como la espuma! ‘Beetlejuice Beetlejuice’ logra un nuevo éxito y se mete al top 10 de las películas más taquilleras de 2024

La esperada secuela de Tim Burton ha superado todas las expectativas, consolidándose como un éxito taquillero y cultural. ‘Beetlejuice Beetlejuice’ no solo celebra el regreso de Michael Keaton y Winona Ryder, sino que también sigue acumulando logros en la taquilla mundial, convirtiéndose en una de las películas más destacadas de 2024. A continuación, exploramos los impresionantes hitos que ha alcanzado y el impacto que ha generado en el público.

También lee: ‘Beetlejuice Beetlejuice’: ¿Qué pasa si invocas al personaje de Michael Keaton en Alexa y en Meta AI?

¿Cuál ha sido el nuevo hito en taquilla de ‘Beetlejuice Beetlejuice’?

De acuerdo con Collider, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ ha logrado captar la atención de audiencias globales, generando una recaudación significativa que asciende a los $404 millones en todo el mundo. En Estados Unidos y Canadá, la película ha acumulado aproximadamente $267.8 millones, mientras que en el mercado internacional ha logrado otros $137.5 millones.

Póster de 'Beetlejuice Beetlejuice' (imagen: Warner Bros.)

Esta impresionante cifra ha permitido que la cinta se posicione en el top 10 de las películas más taquilleras de 2024, un hito que pocos esperaban, dado que es una secuela de un clásico de 1988.

No te pierdas: 'Beetlejuice Beetlejuice' estuvo cerca de NO llegar a cines por su alto costo, pero Tim Burton 'metió tijera' y lo 'salvó' de estrenarse en streaming

En su primer fin de semana, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ obtuvo una recaudación de $111 millones, superando las expectativas y convirtiéndose en el segundo mayor estreno en la carrera de Burton después de ‘Alicia en el país de las maravillas’. Este éxito ha impulsado su posición dentro de las producciones más destacadas de Warner Bros., alcanzando el puesto 25 en la lista de sus películas más rentables. El público sigue respondiendo favorablemente, manteniéndola entre las cintas más vistas incluso después de semanas en cartelera.

¿Qué ha dicho la crítica sobre el regreso de este clásico?

La recepción crítica ha sido mayormente positiva, destacando el regreso de Michael Keaton como el irreverente y caótico Betelgeuse, quien sigue siendo un personaje entrañable y políticamente incorrecto. En Tomatazos la película cuenta con un 77% de aprobación, en Metacritic obtuvo una puntuación de 62 sobre 100, reflejando críticas "generalmente favorables." Además, el público le dio una calificación de "B+" en CinemaScore, una mejora respecto a la "B" del filme original de 1988.

La crítica ha señalado tanto los aspectos positivos como las áreas donde el film podría haber innovado más. Según The New York Times, esta secuela es "divertida, pero menos atrevida," mientras que The Guardian considera que, a pesar de sus extravagantes escenas, no logra aportar algo verdaderamente nuevo a la historia original. Sin embargo, otros críticos, como Margaret Roarty de The Film Magazine, han elogiado la capacidad de Burton para capturar la esencia de la original mientras añade toques modernos.

Michael Keaton y Tim Burton en el set de 'Beetlejuice Beetlejuice' (Imagen: Warner Bros. Pictures)

¿Qué sigue para ‘Beetlejuice’ y el universo creado por Tim Burton?

Dado el éxito de ‘Beetlejuice Beetlejuice’, los fanáticos y críticos se preguntan si habrá una tercera entrega. Al ser cuestionado sobre la posibilidad, Tim Burton fue tajante, diciendo en tono de broma que, si esta secuela tomó 35 años en concretarse, una tercera entrega podría llegar cuando él tenga más de 100 años. Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuras posibilidades con un comentario sobre los avances en ciencia, sugiriendo que nada es imposible.

Por ahora, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ continúa en cartelera, manteniendo su posición entre los éxitos del año y dejando una huella profunda en los espectadores. La historia de Lydia, Betelgeuse y los nuevos personajes ha resonado tanto con fanáticos de la primera película como con una nueva generación. Aunque el futuro de este universo es incierto, es evidente que la franquicia sigue tan viva como los fantasmas que habitan en ella.

No te vayas sin leer: 'Dos es mejor que uno': Además de 'Beetlejuice Beetlejuice', estas son las mejores secuelas en Hollywood