‘Los Anillos de Poder’ no será cancelada a pesar de las críticas a la temporada 2, asegura la presidenta de Amazon Studios

Desde su estreno en 2022, ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 70%’ ha captado la atención de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon Prime Video. A medida que la serie avanza hacia su tercera temporada, Jennifer Salke, presidenta de Amazon Studios, ha dejado claro que el show sigue siendo una inversión a largo plazo y no corre riesgo de cancelación. Salke destacó la fidelidad de la audiencia global, lo que garantiza que la serie continuará desarrollándose en la plataforma.

¿Qué dijo la presidenta de Amazon Studios sobre ‘Los Anillos de Poder’?

En una reciente entrevista con Variety, Jennifer Salke explicó que la producción de ‘Los Anillos de Poder’ es una de las mayores inversiones de Amazon en el ámbito del entretenimiento, y que el show sigue siendo una prioridad. Afirmó que la serie continuará “mientras veamos que los clientes globales la aman y la ven al punto en que… sea un negocio”. La presidenta enfatizó que más de 150 millones de espectadores han visto y participado en la serie desde su lanzamiento, destacando el impacto global del programa.

Robert Aramayo y Morfydd Clark en 'Los Anillos de Poder', segunda temporada (imagen: EW)

La adquisición de Bray Studios en el Reino Unido por parte de Amazon MGM Studios también asegura la permanencia de la producción en suelo británico. Tras rodar la primera temporada en Nueva Zelanda, la segunda se filmó en el Reino Unido, y Salke confirmó que no tienen planes de regresar. “¿Por qué no? No hay planes para moverlo. Estamos muy emocionados con eso”, señaló. Esta decisión subraya el compromiso de Amazon de continuar explorando la Tierra Media con un enfoque más enfocado en largo plazo.

¿Cómo fue recibida por la audiencia y la crítica la segunda temporada de ‘Los Anillos de Poder’?

Según Salke, más de 55 millones de personas se han comprometido con la serie desde el lanzamiento de la segunda entrega, consolidando su posición entre los programas más vistos de Prime Video. Las cifras de Nielsen respaldan este éxito, revelando que la serie superó el billón de minutos de visualización en su segunda semana. En Rotten Tomatoes, las calificaciones de la crítica y el público también mostraron una mejora respecto a la primera temporada, aunque algunos comentarios persisten en señalar problemas de ritmo y el manejo de múltiples tramas que, según ciertos críticos, diluyen el enfoque central de la historia.

Amazon Studios ha declarado que su objetivo es mantener la fidelidad a la obra de Tolkien, pero con una visión fresca que atraiga a la audiencia moderna. Salke subrayó que esta es una “inversión a largo plazo” y que la compañía evalúa el éxito de la serie no solo por las cifras de visualización, sino por la interacción sostenida de los fans alrededor del mundo.

Póster de 'Los Anillos de Poder' (imagen: Amazon)

¿Qué sabemos de la tercera temporada?

La tercera temporada de ‘Los Anillos de Poder’ ya ha comenzado a tomar forma, con los guiones listos y un equipo de guionistas renovado y diverso. Amazon ha confirmado la incorporación de escritores como Jonathan Wilson (The Crown) y Ben Tagoe (Coronation Street), quienes se unen a los guionistas de la segunda temporada, entre ellos Justin Doble (Stranger Things). Se espera que esta nueva alineación aporte frescura y profundidad a la narrativa mientras se retoman y desarrollan preguntas pendientes desde la primera entrega, como el destino de personajes clave y el rumbo de la Tierra Media.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, se prevé que la producción comience a principios de 2025, lo que sugiere que la nueva temporada podría llegar a finales de 2025 o incluso en 2026.

