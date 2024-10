Se cuecen aparte: Showrunner de ‘Agatha All Along’ señala que la serie es muy independiente del MCU

La serie ‘Agatha en Todas Partes - 78%’ (Agatha All Along), estrenada en Disney+, ha atraído la atención tanto de fans del MCU como de nuevos espectadores, gracias a su tono misterioso y su narrativa única. Jac Schaeffer , showrunner y directora de esta producción, ha revelado su alivio al tener libertad creativa, sin las estrictas conexiones con el Universo Cinematográfico de Marvel que tuvo que manejar en ‘WandaVision - 95%’. Esto le ha permitido explorar el personaje de Agatha Harkness con un enfoque más autónomo y en profundidad, algo que la diferencia de otras series del MCU.

¿Quién es Jac Schaeffer, la showrunner de ‘Agatha All Along’?

Jac Schaeffer es una escritora y directora conocida por su trabajo en el MCU, especialmente en ‘WandaVision’, una de las series más exitosas de Disney+. Antes de unirse a Marvel Studios, Schaeffer dirigió y escribió la comedia de ciencia ficción ‘Timer’ (2009). Su incursión en el universo Marvel comenzó como coguionista de ‘Black Widow - 87%’, y más tarde asumió el rol de showrunner en ‘WandaVision’, la primera serie original de Marvel para Disney+ y la más vista de 2021.

Con ‘Agatha All Along’, Schaeffer ha retomado la dirección de varios episodios, un papel que había dejado de lado desde ‘Timer’, y esto le ha permitido expresar su visión de manera más completa. La libertad de la que disfruta en esta nueva producción refleja su deseo de contar historias que, aunque conectadas al MCU, puedan sostenerse por sí solas.

¿Por qué ‘Agatha All Along’ es más independiente del MCU que ‘WandaVision’?

La naturaleza autónoma de ‘Agatha All Along’ surge de la decisión de no depender de la historia central del MCU. A diferencia de ‘WandaVision’, que estaba fuertemente vinculada a los eventos de películas como ‘Avengers: Age of Ultron’ y ‘Captain America: Civil War’, Schaeffer pudo abordar a Agatha Harkness como un personaje con su propia narrativa y conflictos.

En esta serie, la historia de Agatha no se ve forzada a seguir las tramas de otras películas y series, lo que permitió a Schaeffer explorar nuevas facetas de la brujería en el MCU, como el Camino de las Brujas. En entrevista con The Hollywood Reporter, Schaeffer reconoció que la ausencia de vínculos estrictos con el canon de Marvel fue un alivio, ya que pudo enfocarse en la dinámica entre Agatha y su aquelarre sin preocuparse por satisfacer teorías de fans o atar cabos con otros personajes del MCU:

No teníamos la carga de actualizar ningún canon. En WandaVision, tanto Paul como Lizzie [Elizabeth Olsen] tenían mucha historia de fondo entre ellos [...] Así que no tuvimos ese trabajo tan importante en Agatha All Along porque Agatha es su propia cosa.

¿Cuál es el futuro de Agatha Harkness en la franquicia?

Aunque ‘Agatha All Along’ ha sido presentada como una historia independiente, el personaje de Agatha Harkness tiene un futuro prometedor dentro del MCU. Kathryn Hahn, quien da vida a Agatha, ha firmado un contrato para aparecer en múltiples proyectos de Marvel, lo que indica que su papel no se limita a esta serie.

‘Agatha All Along’ es la segunda parte de una trilogía que incluye a ‘WandaVision’ y la próxima serie ‘Vision Quest’, protagonizada por Paul Bettany. Sin embargo, Schaeffer no estará involucrada directamente en ‘Vision Quest’ debido a compromisos previos.

