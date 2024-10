'Beetlejuice Beetlejuice' está por romper un nuevo récord de taquilla, ¿superará a 'Duna: Parte Dos'?

La esperada secuela 'Beetlejuice Beetlejuice - 77%' ha superado todas las expectativas de taquilla en este 2024. Bajo la dirección de Tim Burton, la película ha logrado mantenerse entre las más vistas de la temporada y ahora está a punto de escalar en los rankings de recaudación. Tras alcanzar el quinto lugar en las comedias más taquilleras de todos los tiempos en el mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá), el filme está por asegurarse un lugar aún más alto en las listas de taquilla de 2024.

¿Cómo ha sido el desempeño en taquilla de 'Beetlejuice Beetlejuice' en Estados Unidos?

Hasta la fecha, 'Beetlejuice Beetlejuice' ha recaudado aproximadamente $266 millones en Estados Unidos, consolidándose como una de las películas más taquilleras de este año en su mercado doméstico. La cinta debutó con una impresionante recaudación de $111 millones en su primer fin de semana, lo que la posicionó como el segundo mejor estreno de la carrera de Tim Burton, solo detrás de 'Alicia en el País de las Maravillas - 52%'.

Póster de 'Beetlejuice Beetlejuice' (imagen: Warner Bros.)

Aunque su ritmo de recaudación ha disminuido, el filme ha logrado mantener una buena base de espectadores semana tras semana, incluso después de su estreno en plataformas digitales. Con esta constancia, la película se encamina a superar los $267 millones de 'Tornados - 73%' y asegurar el quinto puesto en el ranking anual de taquilla.

¿Logrará superar a 'Duna: Parte Dos' en la taquilla de 2024?

Superar a 'Duna: Parte Dos - 90%', que finalizó su recorrido con $282 millones en el mercado estadounidense, sería un gran logro para 'Beetlejuice Beetlejuice'. Sin embargo, la película enfrenta un desafío considerable para alcanzar este nuevo hito, ya que su presencia en cines está disminuyendo progresivamente. Aunque el filme podría cerrar su paso por la cartelera en el quinto lugar, pasar al cuarto puesto requeriría un incremento significativo en sus ingresos, lo cual parece poco probable dado el limitado tiempo restante en pantalla.

Aun así, el hecho de que haya llegado tan lejos en la taquilla es una prueba de que el legado de 'Beetlejuice' sigue vivo y de que el público ha recibido con entusiasmo esta continuación, que reúne a Michael Keaton, Winona Ryder y otros nuevos talentos como Jenna Ortega y Willem Dafoe.

Con un récord tras otro, 'Beetlejuice Beetlejuice' ha dejado claro que el cine de Burton sigue teniendo un atractivo especial. Aunque su ascenso a las primeras posiciones podría estar por terminar, esta película ha asegurado su lugar en la historia de la taquilla de 2024.

Michael Keaton y Tim Burton en el set de 'Beetlejuice Beetlejuice' (Imagen: Warner Bros. Pictures)

¿Cómo ha sido la recepción de 'Beetlejuice Beetlejuice' en el mercado internacional?

En cuanto a la taquilla internacional, 'Beetlejuice Beetlejuice' ha tenido un rendimiento respetable pero no tan alto como en Estados Unidos. Con $147 millones acumulados en otros mercados, la película se ubica en el puesto número 12 a nivel internacional. A pesar de estos números, se encuentra detrás de películas como 'Garfield' de Chris Pratt y 'It Ends With Us', que recaudó $196 millones en el extranjero.

Sin embargo, el éxito doméstico ha sido suficiente para catapultar a 'Beetlejuice Beetlejuice' a las listas de taquilla más prestigiosas del año y consolidar la popularidad de este peculiar regreso al universo de Burton.

