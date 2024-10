¿Sin retorno a Rivendel? El actor de Elrond revela por qué nunca más volverá a interpretar al poderoso elfo de 'El Señor de los Anillos'

Hugo Weaving, el actor australiano reconocido por su papel como Elrond en las trilogías de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', dejó claro recientemente que no tiene interés en volver a la Tierra Media.

A pesar de que su interpretación del elfo inmortal se ha convertido en un ícono de la franquicia, Weaving compartió en una entrevista con 'GamesRadar+' que su tiempo en la Tierra Media ha llegado a su fin.

¿Qué dijo Hugo Weaving sobre interpretar nuevamente a Elrond?

En una entrevista exclusiva para ‘GamesRadar+’, Weaving expresó sin rodeos que no planea regresar a la Tierra Media. “Personalmente, he tenido suficiente de eso”, afirmó, recordando sus experiencias en Nueva Zelanda, donde se filmaron las dos trilogías. Weaving explicó que el proceso de trabajo fue enriquecedor, pero agotador, y que ya no le resulta atractivo revivir a Elrond: “Pasé demasiado tiempo en la Tierra Media, y no tengo muchas ganas de volver allí”, enfatizó Weaving.

Una de las razones que el actor mencionó para rechazar la idea de regresar como Elrond es que este personaje es inmortal, mientras él, obviamente, sigue envejeciendo. “Elrond es uno de los pocos personajes que se mantiene a lo largo de El Silmarillion, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Pero incluso cuando volvimos a filmar ciertas partes de 'El Señor de los Anillos', era consciente de que estaba envejeciendo.”

“Filmar para ‘El Hobbit’ empezó a sentirse un poco absurdo,” añadió el actor. Aunque agradece la experiencia de haber interpretado a un personaje tan querido, no considera que tenga el mismo impacto para él que para los fans, y, en palabras de Weaving, “no tengo absolutamente ningún plan o deseo de ser parte de ello nuevamente”.

¿Qué comentó Hugo Weaving sobre la interpretación de Robert Aramayo como Elrond en 'Rings of Power'?

Con la llegada de la serie de Amazon, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 70%, un joven Elrond interpretado por Robert Aramayo ha traído una nueva perspectiva al personaje. Sin embargo, Weaving confesó que aún no ha visto la serie. En una entrevista con ‘Radio Times’, comentó que no siente curiosidad por explorar esta versión de la Tierra Media, ya que “pasé demasiado tiempo en la Tierra Media”.

No obstante, Weaving se mostró respetuoso hacia el trabajo de Aramayo, aunque sin una opinión concreta debido a que no ha visto la serie. “Disculpas a Robert, pero aún no lo he visto. Estoy seguro de que lo hace genial”, concluyó. Esta actitud de distanciamiento hacia el personaje que interpretó por tanto tiempo refleja su postura de que ha cerrado el ciclo y no tiene prisa por revisitar ese mundo.

¿Qué han dicho Ian McKellen y Viggo Mortensen sobre su retorno a la Tierra Media?

A diferencia de Weaving, algunos de sus antiguos compañeros de reparto sí han mostrado interés en regresar a la Tierra Media. Ian McKellen, el legendario actor que interpretó a Gandalf, dejó en claro que no descarta retomar su papel.

McKellen, quien a sus 85 años sigue activo en el teatro y el cine, expresó con ‘The Hollywood Reporter’ que su amor por el personaje de Gandalf y su conexión con la historia de Tolkien le harían considerar la posibilidad de regresar. A pesar de una reciente lesión durante una actuación en Londres, McKellen ha asegurado que planea regresar a la actuación y sigue en forma para enfrentar nuevos proyectos.

Por su parte, Viggo Mortensen, quien dio vida a Aragorn en la trilogía original de El Señor de los Anillos, también ha mostrado disposición a volver si el proyecto y el guion lo justifican. En una entrevista con ‘GQ’, Mortensen comentó que disfrutó mucho interpretando a Aragorn y que consideraría regresar solo si su edad encaja con la historia.

“Solo lo haría si fuera adecuado para el personaje en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora”, señaló. Mortensen explicó que la historia y la calidad del guion son factores decisivos para él y que no tomaría el papel solo por nostalgia.

Así, tanto McKellen como Mortensen han dejado abierta la posibilidad de regresar, siempre y cuando los nuevos proyectos en desarrollo para la Tierra Media lo permitan.

¿Qué nuevas producciones hay en el horizonte para la Tierra Media?

Mientras Hugo Weaving se despide definitivamente del personaje de Elrond, la Tierra Media sigue expandiéndose con nuevos proyectos. Uno de los más esperados es ‘The Hunt for Gollum’, una precuela en la que Andy Serkis no solo retomará su rol icónico como Gollum, sino que también estará a cargo de la dirección. Además, Warner Bros. ha confirmado que Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens estarán involucrados en el desarrollo de la película, lo cual eleva las expectativas de los fans.

Y en diciembre de 2024, llegará ‘The War of the Rohirrim’, una película animada que narrará la historia de Helm Hammerhand y la guerra contra los invasores dunlendinos, continuando así la expansión de este universo en la pantalla.

